Alarmujúca správa pre Slovensko! Kým celoeurópske emisie klesli, naše vzrástli: Ľuďom hrozia choroby

Analytička Eva Sadovská zo spoločnosti WOOD & Company sa pozrela na to, ako sa zmenili hodnoty odpadových emisií za posledné štvrťstoročie u nás i v EÚ a ktorý spôsob nakladania s odpadom je najväčším znečisťovateľom životného prostredia. Uviedla aj, čo by v nasledujúcich rokoch mohlo pomôcť Slovensku zlepšiť aktuálny stav. Analýza vychádza z aktuálnych údajov Eurostatu.

Európska únia zaznamenala za posledné štvrťstoročie významný pokles odpadových emisií

Emisie skleníkových plynov z odpadov boli v roku 2018 o 44 percent nižšie ako pred 25 rokmi. Kým v roku 2018 predstavovali 138 mil. ton ekvivalentu CO2, tak v roku 1993 išlo o 247 mil. ton. Uviedla to Sadovská s tým, že dôvodom je výmena skládkovania za recykláciu a energetické zhodnocovanie. „Drvivá väčšina odpadových emisií pochádza zo skládok (aktuálne cca 78 %), menšia časť vzniká z odpadových vôd (cca 19 %) alebo pri spaľovaní odpadu, ktoré produkuje zanedbateľné hodnoty (cca 3 %),“ tvrdí analytička, ktorá sa odvoláva na najaktuálnejšie údaje Eurostatu.

Zdroj: thinkstock.com

Medzi najväčších producentov odpadových emisií patrila v roku 2018 Veľká Británia s hodnotou 20,75 mil. ton ekvivalentu CO2, nasledovali Taliansko a Francúzsko s hodnotami 18,29 a 17,39 mil. ton ekvivalentu CO2.

Väčšine krajín EÚ sa pritom za posledné štvrťstoročie podarilo odpadové emisie znížiť. Najvýraznejším poklesom o 80 až 60 % sa môžu pochváliť Holandsko, Nemecko, už spomínaná Británia, Belgicko, Švédsko, Rakúsko či Fínsko, teda krajiny, ktorých odpadové hospodárstvo stojí na kombinácii recyklácie a energetického zhodnocovania odpadu v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO).

Naopak, v prípade Českej republiky, Malty a Chorvátska bol za posledné štvrťstoročie zaznamenaný nárast emisií z odpadu o 70 až 90 %. Slovensko sa tak s nárastom o štvrtinu zaradilo do nelichotivej skupiny siedmich krajín EÚ, ktoré za posledných 25 rokov zaznamenali nárast emisií.

Zdroj: pixabay.com

Na Slovensku je situácia opačná

Emisie skleníkových plynov z odpadu v roku 2018 predstavovali u nás 1,68 mil. ton ekvivalentu CO2 a to bolo o 25 % viac ako v roku 1993 s hodnotou 1,35 mil. ton. „Hoci v posledných rokoch triedime lepšie, drvivá väčšina odpadu končí naďalej na skládkach. Nehovoriac o tom, že za EÚ výrazne zaostávame aj nízkou mierou energetického zhodnocovania odpadu,“ zhodnotila analytička.

Kde je príčina negatívnych výsledkov Slovenska?

Prečo prechod zo skládkovania na recykláciu a energetické zhodnocovanie vedie k poklesu skleníkových plynov z odpadu? Podľa Sadovskej môže na ilustráciu dobre poslúžiť vývoj nakladania s komunálnym odpadom v Európskej únii a na Slovensku. „Komunálny odpad síce tvorí z celkového odpadu iba určitú časť, avšak oproti iným druhom odpadu sa vyznačuje rôznorodosťou a vysokým zastúpením biozložky (napr. zvyškov potravín) a uhlíkových materiálov. Práve komunálny odpad je zdrojom najnebezpečnejších skleníkových plynov, prioritne mimoriadne škodlivého metánu,“ uviedla.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

V EÚ bola v roku 2018 produkcia komunálneho odpadu o 14 % vyššia oproti roku 1995. Množstvo skládkovaného komunálneho odpadu ale v rovnakom období pokleslo o 61 %. Únia v súčasnosti trojnásobne viac recykluje a dvojnásobne viac energeticky zhodnocuje ako v roku 1995.

Produkcia odpadu rastie aj na Slovensku, avšak oveľa rýchlejším tempom, ako je priemer EÚ. „V roku 2018 sme vyprodukovali o takmer polovicu viac odpadu ako v roku 1995. Hoci miera skládkovania v posledných rokoch klesá, a to aj vďaka lepšiemu triedeniu, v absolútnych číslach sa nezmenilo takmer nič a na skládkach každoročne končia rovnako vysoké množstvá komunálneho odpadu. Slovensko má zároveň nízky a rokmi sa nemeniaci podiel energetického zhodnocovania odpadu prostredníctvom dvoch zariadení ZEVO v Bratislave a v Košiciach,“ zhrnula analytička.

Zdroj: Getty Images

Veľa skládkovania a málo recyklovania či energetického zhodnocovania sú podľa Sadovskej dôvodmi, prečo Slovensko nekopíruje európsky trend poklesu odpadových emisií, ale naopak, za posledné desaťročia ich produkuje viac.

Aký vplyv majú emisie na zdravie ľudí?

Znečisťovanie ovzdušia negatívne ovplyvňuje najmä ľudí v mestách. Častice PM10 s priemerom od 2,5 do 10 µm môžu ľahko prenikať do pľúcnych tkanív a spôsobiť zdravotné problémy v oblasti srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy. Zdrojom PM10 častíc je podľa webu Enviroportal.sk zvírený prach z ciest, priemyselných závodov, spaľovanie tuhých látok či výfukové plyny z motorových vozidiel. Častice PM2,5 s priemerom menším ako 2,5 µm a podobne ako PM10 majú negatívny efekt na ľudské zdravie a hlavne na dýchacie cesty. Ich zdrojom sú všetky druhy spaľovacích procesov, vrátane obytného spaľovania dreva, lesných požiarov, elektrárne, procesy v poľnohospodárstve, automobilová doprava atď.

Oxid siričitý (SO2) dráždivo pôsobí na sliznice dýchacích ciest a na očné spojivky, je obsiahnutý vo výfukových plynoch spaľovacích motorov, vzniká aj pri spaľovaní fosílnych palív alebo pri spracovávaní rúd obsahujúcich síru. Oxidy dusíka (NOX) vznikajú v technických zariadeniach, v ktorých dochádza k spaľovaniu vo vzduchu za vysokých teplôt, sú taktiež súčasťou výfukových plynov. Môžu spôsobiť mierne až ťažké zápaly priedušiek alebo pľúc a podieľajú sa na poškodzovaní ozónovej vrstvy Zeme, okysľovaní dažďových zrážok a tvorbe smogu. Oxid uhoľnatý (CO) je produktom spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá, a je najškodlivejšou zložkou výfukových plynov. Hlavný negatívny efekt CO spočíva v blokovaní prísunu kyslíka ku tkanivám. Klasickými príznakmi otravy CO sú bolesti hlavy a závrat, srdečné problémy a malátnosť.

Amoniak (NH3) v čistej forme sa za normálnych podmienok vyskytuje ako bezfarebný plyn. Má zásaditú povahu, je žieravý a dráždivý. Väčšina amoniaku, ktorý je uvoľňovaný do atmosféry pochádza z rozkladu živočíšnych a ľudských odpadov. Menšie, ľudskou činnosťou spôsobené úniky amoniaku, zahŕňajú používanie hnojív a rozklad vegetácie i odpadov, ako aj niektoré priemyselné procesy. Ľudia, ktorí prichádzajú s amoniakom dlhodobo do styku, môžu mať chronické dýchacie problémy, zelený zákal alebo ochorenie rohovky.