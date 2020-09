Lučanský poriadne naložil hlavnému vyšetrovateľovi Kuciaka: Ak niekto spackal prípad, nech to dorobí!

Bývalý šéf polície Milan Lučanský sa vyjadril v statuse na sociálnej sieti Facebook. Okrem iného spomína aj to, že ak niekto spackal vyšetrovanie prípadu, mal by to "dorobiť". "Nemôžem však mlčať po tvrdých a zavádzajúcich slovách vyšetrovateľa Policajného zboru Petra Juhása, ktoré poskytol médiám. Nenechám na seba hádzať špinu za jeho neodbornosť a nezrelosť!" píše rozhorčený Lučanský.

Zdroj: Maarty

Juhás tvrdí, že rozpustenie tímu asi nebolo dobré riešenie

Vyšetrovateľ Peter Juhás sa pre TV Markíza vyjadril, že nebol z rozsudku nadšený a je mu ľúto, že sa súd nezaoberal všetkými dôkazmi. Okrem iného kritizoval aj, podľa jeho slov, predčasné rozpustenie tímu Kuciak. „Tieto obavy sa momentálne ukazujú, že to asi nebolo dobré riešenie,“ povedal Juhás. Ten však nie je jediným, kto tento názor zastáva. "Už dnes sa ale dá povedať, že tento verdikt potvrdzuje výhrady k predčasnému zrušeniu vyšetrovacieho tímu Kuciak policajným prezidentom Milanom Lučanským a dôveryhodnosti polície a prokuratúry veľmi neprospieva ani snaha o predkladanie nových dôkazov len pár dní pred vynesením rozsudku," napísala na sociálnej sieti aj nezisková organizácia Transparency International Slovensko.

Exprezident vidí chybu na strane Juhása

Lučanský si však za rozpustením tímu stojí a chybu skôr vidí na strane vyšetrovateľa Juhása. "Nikdy pred touto trestnou vecou nevyšetril žiadnu vraždu, ani iný závažný trestný čin. Nikdy som mu ani raz nezasiahol do vyšetrovania. Po prvé, ako prezident som na to nemal zákonné oprávnenie, po druhé nikdy som to predtým nerobil," adresoval Lučanský svoje slová Juhásovi.

"Je len a len na vyšetrovateľovi, respektíve na vedúcom vyšetrovacieho tímu, aby počas vyšetrovania zhodnotil celý skutkový stav a dôkaznú situáciu a na jej základe sa rozhodol podať návrh na podanie obžaloby. Po tomto úkone, ktorý nám teatrálne pán Juhás všetkým ukázal, keď v prítomnosti zavolaných novinárov odovzdal spis prokurátorovi sa jeho dokazovanie a práca na celom prípade vraždy skončila," hodnotí konanie Juhása Lučanský.

Zrušenie tímu odobril aj jeho nástupca

Bývalý prezident si zároveň pochvaľuje prácu jeho terajšieho nástupcu Petra Kovaříka. Zároveň prízvukuje, že aj on odobril jeho rozpustenie. "Čo sa týka zrušenia tímu, ten bol zriadený výlučne na objasnenie vraždy. Tím po odovzdaní spisu stratil opodstatnenosť, čo skonštatoval aj môj nástupca Peter Kovařík potom, ako si dal predložiť materiály. Robil som s ním viacero prípadov a považujem ho za odborníka na vyšetrovanie," argumentuje Lučanský.

"Dal som si predložiť materiál, ktorý súvisel s rozpustením tímu. Pred podaním obžaloby vyšetrovací tím postupne vylučoval jednotlivé podozrenia, aby sa na nich aktívne pracovalo. V čase podania obžaloby (18/10/2019) vyšetrovací tím už nemal praktickú náplň práce a tak bol 22/10/2019 rozpustený," potvrdil vo vyjadrení nový prezident polície Peter Kovařík.

Nový policajný prezident Peter Kovařík Zdroj: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Lučanský v závere kladie viacero otázok. "Kto teda zapríčinil, že tím bol zrušený? Lučanský alebo Juhás? Keby sa Juhás nebol zbavil veci a naopak by prišiel a povedal, že ich chce vyšetrovať, tak tím mohol doteraz fungovať a nemuseli sme zriaďovať pracovné skupiny NOVINÁR a HMLA. Takže sa ešte raz pýtam, z akého dôvodu mal tím zložený z 30 ľudí ďalej pracovať? Na čom mal pracovať?" pýta sa bývalý šéf polície. "Verím, že to bolo pre Vás pán Juhás veľkým ponaučením a začnete sa učiť od starších kolegov a rešpektovať nadriadených, lebo Policajný zbor je jeden veľký tím," píše v záverečných slovách statusu Lučanský.