Politici vyprevádzajú deti do nového školského roku: Niektorí vytiahli staré FOTO zo svojich prvých dní

Politici sa podelili o zábery z vlastných školských čias ale aj tých aktuálnych v kontexte svojich potomkov.

Zdroj: Facebook/Irena Bihariová PS, Miroslav Sopko, Veronika Remišová, Erik Tomáš

BRATISLAVA - Po letných prázdninách sa žiaci konečne dočkali a dnes zasadli do školských lavíc, niektorí dokonca prvýkrát. Príznačné obdobie tohto roka navyše žiakom pripomína vážnosť situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, ktorá do značnej miery okliešťuje spôsob, akým bude vyučovanie prebiehať. Politici pri tejto príležitosti na sociálnej sieti Facebook zverejnili svoje aktuálne ale aj fotky minulých čias o tom, ako do školy kedysi nastupovali oni a ako si na to spomínajú.