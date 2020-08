Slovensko žiada dôkladné vyšetrenie smrti Chovanca: VIDEO Kollár apeluje na belgickú políciu

Vedenie Národnej rady SR a jej podpredsedovia predložia návrh uznesenia k úmrtiu slovenského občana v Belgicku a udalostiam okolo zásahu na letisku Charleroi vo februári 2018. Informoval o tom šéf parlamentu Boris Kollár.

Kollár predloží do parlamentu uznesenie

Uznesením má parlament vyjadriť znepokojnie a ľútosť nad udalosťou, odsúdiť neprimeraný postup belgickej polície. Rovnako má požiadať vládu SR, aby vyžadovala od belgickej strany riadne vyšetrenie s cieľom vyvodenia disciplinárnej i trestnoprávnej zodpovednosti. Zároveň má požadovať informácie z vyšetrovania a zákroku belgickej polície.

Súdny spis súvisiaci so smrťou slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 v nemocnici po niekoľkých dňoch v kóme, do ktorej upadol po potýčkach s políciou na letisku v Charleroi, je stále predmetom vyšetrovania. Jozef Chovanec (39) bol zatknutý 23. februára 2018 na letisku Charleroi, keď sa dostal do potýčky s letiskovou políciou.

Podľa správ belgických médií sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia. Policajti ho odviedli do záchytnej cely na letisku, kde podľa pôvodných správ si spôsobil sebapoškodzujúce údery, čo si vyžiadalo opätovný zásah polície v snahe ho upokojiť. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral. Viaceré belgické médiá však nedávno upozornili na videozábery, podľa ktorých sa situácia odohrala ináč.

Kollár požaduje dôsledné vyšetrenie

Boris Kollár na minulej tlačovke zverejnil chronologický prehľad vykonaných úkonov a intervencií zo strany Bruseli. Podľa jeho slov sa belgické úrady „absolútne vyhovárali“. „Mám z toho pocit, že to chceli hodiť pod koberec,“ povedal vtedy Kollár. Slovensko žiada riadne vyšetrenie prípadu, ministerstvo zahraničných vecí už poslalo nótu.

Veľvyslanectvo SR v Bruseli sa prípadom zaoberá už od začiatku, teda od februára 2018. Zároveň je v kontakte s rodinou, priebežne informuje o prípade a apeluje na belgické orgány, aby bol prípad vyšetrený.