Priamemu stretu s medveďom sa dá vyhnúť: Uznávaný odborník prezradil najdôležitejšie rady, ako mu predísť

BRATISLAVA – Mesto Vysoké Tatry minulý piatok upozornilo na problém s medveďou populáciou. Argumentovalo najmä zvýšeným počtom stretnutí človeka s medveďom. Kým v roku 2009 to bolo 48 stretnutí človeka s medveďom, vlani 959. Viete, ako predísť stretu s touto šelmou? Ochranár Marián Hletko vypichol zásady, ktoré by ste mali dodržiavať, ak sa chystáte pohybovať v území s výskytom medveďa.

Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR turistom odporúča, aby obmedzili svoj pohyb v území s výskytom medveďa výhradne na turistické chodníky. Medvede totiž často oddychujú v hustých lesných porastoch.

Podľa Hletka medveď tento rok napadol päť ľudí. V rokoch 2000 až 2016 došlo k 54 útokom medveďa na človeka. „Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že na Slovensku nebol doposiaľ zaznamenaný prípad usmrtenia človeka medveďom. Za identické obdobie prišlo vo Vysokých Tatrách k úmrtiu 199 osôb na následky pádu, podchladenia, zlyhania srdca a pod.,“ pripomenul.

Medzi najčastejšie príčiny takýchto útokov je stret s medvedicou s mláďatami a keď šelma nevie o prítomnosti človeka. Väčšinou ide o prípady, keď sa človek po lese pohybuje sám.

Zdroj: Getty Images

Zásady, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť stretnutia s medveďom

Pri pohybe v oblastiach s výskytom medveďa je potrebné dodržiavať určité zásady, ktoré pravdepodobnosť stretnutia s medveďom minimalizujú.

Mali by ste sa snažiť obmedziť svoj pohyb v horskom prostredí pred svitaním a po súmraku. Pohybovať sa výlučne po turistických chodníkoch. Upozorniť na svoju prítomnosť akýmkoľvek akustickým prejavom (pískajte si, spievajte, tlieskajte). Vyhýbajte sa miestam s obmedzeným rozhľadom a hustou vegetáciou ako sú mladiny či húštiny. Na svoju prítomnosť medveďa upozornite aj v prípadoch zhoršenej viditeľnosti, silného dažďa alebo pri pohybe v okolí vodného toku, ktorý "kamufluje" vašu prítomnosť tak, že medveď nemusí počuť váš príchod. Snažte sa vyhýbať miestam s aktívnymi poľovníckymi krmoviskami, ktoré medvede často vyhľadávajú pre dostatok atraktívnej a ľahko dostupnej potravy. K medveďovi sa nikdy nepribližujte a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. Pred medveďom nikdy neutekajte, mohlo by ho to vyprovokovať k prenasledovaniu a s vysokou pravdepodobnosťou by vás dobehol.