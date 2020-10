Štátna ochrana prírody reaguje na medveďa v Sabinove: VIDEO Jeho výskyt v meste bol ojedinelý

"K prieniku medveďa do intravilánu mesta malo prísť v nočných hodinách z 12. na 13. októbra. Nebol spozorovaný pri konzumácii komunálneho odpadu, rovnako nie sú známe iné okolnosti, ktoré by nasvedčovali, že ide o problémového jedinca so zmenou správania. Vzhľadom na tieto skutočnosti je pravdepodobné, že išlo o ojedinelý výskyt," tvrdí ŠOP SR.

Ako informovali primátora mesta, zásahový tím je v prípade opakovaného výskytu pripravený poskytnúť mestu plnú súčinnosť pri riešení výskytu medveďa hnedého v intraviláne mesta. Sabinovská radnica upozorňuje ľudí na obozretnosť a opatrnosť. Dôvodom je výskyt medveďa hnedého, ktorého v utorok (13. 10.) skoro ráno v severnej časti mesta, ako aj blízko centra, zaznamenala mestská kamera aj jeden z obyvateľov.