Robert Fico: Belgické orgány by mali vysvetliť smrť občana SR, parlament má prijať vyhlásenie

BRATISLAVA - Slovensko by malo razantne odsúdiť a žiadať vysvetlenie okolností úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku. Vyhlásil to predseda strany Smer-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že Smer-SD do Národnej rady (NR) SR predloží návrh vyhlásenia k tejto udalosti.

Pripravil ho podpredseda strany a šéf parlamentného zahraničného výboru Juraj Blanár. Strana hovorí o možnom porušovaní ľudských práv i práv občanov východnej Európy a žiada, aby kompetentné belgické inštitúcie zabezpečili riadne vyšetrenie prípadu. Očakáva, že ich návrh bude zaradený už do programu mimoriadnej schôdze parlamentu 2. septembra. Fico o udalosti hovorí ako o jednom zo symbolov zaobchádzania s ľuďmi z východnej Európy. "Toto by sa určite nemohlo stať, keby sa to týkalo občana z Nemecka, alebo neviem odkadiaľ," povedal a prirovnal prípad k udalostiam z Moldavy nad Bodvou. Zdôraznil, že vrcholní predstavitelia Slovenska by mali zaujať jasné stanovisko. Vyzval aj Vládu SR, aby v tejto veci konala.

"Došlo k úmrtiu slovenského občana za okolností, ktoré vyvolávajú pochybnosti a znepokojnie," poznamenal s tým, že ide o urgentú vec. Odsúdiť by sa podľa neho mali nie len použité donucovacie prostriedky, ale aj prejavy fašizmu či nacizmu. Poznamenal, že premiér Igor Matovič (OĽANO) ani minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) vo veci nekonajú aktívne. Hovorí o nich ako o "sluhoch západu". "Reakcia slovenskej vlády a slovenskej diplomacie je absolútne nedostatočná, pretože sa jedná o občana SR - a treba podotknúť občana, ktorý nebol obvinený zo žiadneho trestného činu, bol to teda ergo nevinný občan SR - proti ktorému boli takéto neadekvátne postupy prijaté, a ktoré pravdepodobne spôsobili jeho smrť," uviedol Blanár.

Podotkol, že po stredajšom rokovaní vlády očakával, že jej predstavitelia zaujmú stanovisko k prípadu. Zdôraznil, že ide o záujmy občanov Slovenska, ktorí by sa mali cítiť bezpečne v rámci EÚ a mali by byť garantované aj ich práva. Navrhovaným vyhlásením podľa jeho slov vyjadrujú pobúrenie nad zverejnenými informáciami a porušením ľudských práv a dohôd. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už označil udalosť za neodpustiteľný čin. Avizoval, že vláda i parlament budú požadovať od belgickej strany tvrdé, razantné a okamžité riešenie prípadu. Dodal, že kontaktoval aj ministra Korčoka, ktorý ho informoval, že belgickej strane bola poslaná diplomatická nóta.

Slovák Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia. Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca po dobu 16 minút.