VEĽKÉ polročné vysvedčenie pre vládu: Odborníci oznámkovali výkon našich ministrov, našli sa aj flákači

BRATISLAVA - Je za nami 6 mesiacov odvtedy, čo si nový premiér Igor Matovič od prezidentky Zuzany Čaputovej prebral poverenie na zostavenie vlády a hoci sám predseda vlády tvrdí, že ešte nevidel snaživejších ministrov, ako tých v jeho vláde, my sme sa radšej obrátili na politológov. Tí už šesťmesačnej vláde vystavili "polročné vysvedčenie" za ich doterajší výkon a miestami sú to skutočne prekvapenia.

Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mesežnikov - 2 mínus - Jeho aktivity kombináciou snahy vyriešiť problémy v pozícii predsedu vlády a jeho profilom opozičného politika. To vidieť aj podľa toho, ako komunikuje, pristupuje k riešeniu problémov, hodnotí výkony či už svojich koaličných partnerov alebo opozície. Očakávanie, že nejakým zásadným spôsobom zmení svoj komunikačný štýl sa podľa mňa nepotvrdilo. Zrejme bude takto komunikovať aj po zvyšok svojho mandátu. Jeho výkon aj v súvislosti s jeho prístupom k minulosti i (riešením plagiátorskej kauzy) sa viaže asi so známkou 2 mínus.

Cirner - 3 - Na nováčika, ktorý celý bol takmer výlučne počas jeho politickej kariéry v opozícii bez exekutívnych skúseností a stal sa premiérom počas pandemickej krízy to nie je vyslovene zlé. Príliš neformálna komunikácia a expresívne vystupovanie však znižujú hodnotenie, na štátnika to nevyzerá. V druhom polroku je potrebné pridať.

Štefančík - 3 - dobre zvládnuté opatrenia v boji s korona-vírusom, avšak infantilná forma komunikácie, zbavovanie sa zodpovednosti, pokrytecký prístup k vlastným kauzám. Tvrdiť, že nevie, čo robí s peniazmi žena, s ktorou zdieľa jedno lôžko, je mimoriadne nevkusné. Jeho voliči predsa nežerú seno.

Roman Mikulec

Zdroj: Maarty

Mesežnikov - 2 mínus - Dostal veľmi zložitý rezort s množstvom problémov. Na jednej strane je snaha vyčistiť to, čo zdedil, na druhej strane je niekoľko nešťastných nominácií. Nejakým spôsobom sa síce vyriešili, a nejaká veľká odchýlka od predsavzatí tam nebola. Spomeniem napríklad pani Bilecovú či pána Kyselicu, ale aj výmenu na pozícii prezidenta policajného zboru. Bola tu síce koronakríza, no je potrebné spomenúť, že v tejto veci neprebehla rýchla výmena, ktorá by korešpondovala s očakávaniami. Dal by som mu 2 mínus.

Cirner - 3 - Hľadá si svoje miesto na ministerstve. Ako bývalému vojakovi je mi určite bližšia agenda polície, kde má relatívne dobré výsledky. Ministerstvo vnútra je však veľký rezort, ktorý má pod sebou okrem iného agendu celej verejnej správy a k tejto agende sa minister nevyjadruje. Celá reforma verejnej správy spadá pod jeho ministerstvo.

Štefančík - 2 - dosť nevýrazná osobnosť vo vláde, podozrenie, že naši ľudia sú v tomto rezorte stále osobitnou privilegovanou skupinou. Dobré je, že polícia má voľnejšie ruky ako za ministra Kaliňáka, aj keď to by malo byť v demokratickom štáte samozrejmosťou, nie dôvodom na dobré hodnotenie práce ministra vnútra.

Marek Krajčí

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mesežnikov - 2 - Ministerstvo zdravotníctva sa ocitlo v stresujúcej situácii. Bolo tam všeličo urgentné. Krajčí podľa mňa aktívne pristupoval k práci. Radí sa do skupiny veľmi aktívnych ministrov. Svoje kroky vysvetľoval a snažil sa to podchytiť aj organizačne. Dal by som mu 2 bez mínusu.

Cirner - 2 - Musel do toho skočiť rovnými nohami kvôli pandémii. Pán minister sa s tým nepáral, vymenil väčšinu ľudí v rezorte za svojich, teraz za nich nesie politickú zodpovednosť. Vidieť veľkú snahu, má potenciál, ale musí si popri premiérovi vedieť dupnúť.

Štefančík - 2 - zrejme mu nikto nezávidí jeho pozíciu. Spravuje rezort v tom najhoršom období od vzniku republiky. Veľmi rád odvoláva, hoci niekedy jasne nevysvetlí dôvody.

Natália Milanová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mesežnikov - 2 - Tu som v situácii, kedy to veľmi nedokážem vyhodnotiť. Situácia v oblasti kultúry je aktuálna hlavne v týchto dňoch. Kultúrna komunita má výhrady k spôsobu riešenia vzniknutej situácie. Na druhej strane, kultúrna politika bola veľmi ovplyvnená epidemickou situáciou. Ide o to, že o mnohých krokoch v oblasti kultúry nerozhoduje kultúrny rezort, ale skôr krízový štáb. Zaznamenal som ale aj pozitívnejšiu aktivitu v prípade Matice slovenskej, kde sa ministerka rozumne angažovala. Žiadna veľká katastrofa tam zase nebola. Dal by so dvojku.

Cirner - 4 - Veľmi pomalý rozbeh. Je vidieť, že pani ministerka sa ešte poriadne v rezorte nezorientovala. Kričiaci umelci a pomocné profesie sú toho dôkazom.

Štefančík - absolvovala - úprimne poviem, ani neviem, za čo by som jej mal dať známku. Kultúra padá na kolená, preto by som očakával trochu razantnejší prístup v riešení existujúcich problémov.

Eduard Heger

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mesežnikov - 1 mínus - Dal by som mu jednotku s mínusom. Zdedený stav v prípade tohto rezortu je v kontexte aktuálnej situácii nie veľmi priaznivý, straty sú aj v dôsledku korony. Teraz je potrebné riešiť akútne veci. Viem si predstaviť, že niekto má voči nemu výhrady, iní zase budú hovoriť, že v tejto situácii dokázal udržať hlavnú líniu a poriadok vo verejných financiách. Dal by som mu jednotku s mínusom.

Cirner - 3 - Ide o ťažký rezort, ale predchodcovia (najmä Mikloš a Kažimír) mu zanechali kvalitné osadenstvo na ministerstve. Určite bude ešte potrebovať čas, aby vpadol do agendy. Plusom je podpora analytických tímov a reformné snahy.

Štefančík - 2 - verejné financie sú zatiaľ, zdá sa, pod kontrolou, ale od ministra financií by som očakával silnejšiu autoritu. V týchto ťažkých časoch by mal byť po premiérovi tým najdôležitejším človekom.

Ján Budaj

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Mesežnikov - 1 - Dal by som ministrovi Budajovi 1 za rozhodný výkon a personálne zmeny v rezorte.

Cirner - 2 - Kedysi mal k téme životného prostredia veľmi blízko. Súčasné výzvy sú však ťažkým orieškom aj pre ostrieľaného politika a musí ministerský výkon ešte "vyšperkovať".

Jaroslav Naď

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mesežnikov - 1 - Tomu by som dal jednotku. Tu to nie je potrebné ani nejako rozvádzať. Myslím, že sa veľmi prísne drží deklarovaných priorít v našej vonkajšej orientácii v kontexte bezpečnosti a obrany. Snažil sa riešiť, a podľa mňa celkom slušným spôsobom, personálne problémy, ktoré zdedil. Robí inventúru stavu v rezorte, napríklad pri nákupe zbraní.

Cirner - 1 - Jeden z najlepších ministrov. Odborník, ktorý prišiel do rezortu, kde sa cíti ako ryba vo vode. Je na ňom vidieť, že má koncepciu, presne vie, čo chce a ako to chce urobiť. Rozumie problematike rezortu.

Štefančík - 1 - Vyzerá to tak, že rozumie veciam, ktoré manažuje.

Ján Mičovský

Zdroj: TASR – František Iván

Mesežnikov - 2 - V tomto prípade – rezort pôdohospodárstva nie som veľký odborník. Zaznamenal som aktivity v prípade komunikácie ministra s niektorými zástupcami napríklad aj súkromne hospodáriacich farmárov. Na povrch sa dostávali aj personálne problémy. Dal by som mu dvojku.

Cirner - 3 - Zložité ministerstvo popretkávané rôznymi vzťahmi a korupciou, v ktorom nie celkom manažérsky typ, ale charakterný človek Mičovský musí mať širšie lakte a menej dôverovať a viac preverovať.

Štefančík - absolvoval - vyzerá ako slušný človek so snahou odkrývať korupciu na svojom rezorte. Nerozumiem ale, prečo sa mu rozpadol tím na ministerstve. Vraj poľnohospodárstvu nerozumie, ale ja osobne nemám kompetenciu na to, aby som tento názor overil.

Richard Sulík

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mesežnikov - 1 mínus - Tomu by som dal jednotku s mínusom. Čo mi na ňom imponovalo, hoci jeho komunikácia tiež nebola z tých najšťastnejších, bolo, že jasnejšie definoval predstavy o tom, čo ekonomika v dnešnej situácii potrebuje. Sú tu aj isté nastavenia na vecné riešenia. Na slovenské pomery je už „ošľahaný harcovník“. Určite sa nájdu ľudia, ktorí mu všeličo vytknú. Myslím si, že sa celkom osvedčil.

Cirner - 1 - Aj keď chcel financie, ministerstvo hospodárstva mu možno sadlo ešte lepšie. Obklopil sa odborníkmi, sám dobre rozumie ekonomike, presadzuje svoje videnie sveta - ekonomický liberalizmus a robí to bez zbytočného politikárčenia.

Štefančík - 1 - pozitívne je, že mu slovenského hospodárstvo leží na srdci a vie sa postaviť za ekonomické záujmy krajiny aj za cenu, že si pohnevá svojho šéfa vo vláde.

Ivan Korčok

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mesežnikov - 1 - Tohto ministra som sledoval intenzívnejšie a dal by som mu jednotku. Je to z podobných dôvodov ako u ministra Naďa, len tu to bolo v prípade diplomacie. Na čele s ním ide o absolútne jasnú vonkajšiu orientáciu bez akýchkoľvek pochybností. Stanoviská, ktoré sme v zahraničí zaujímali k aktuálnym otázkam medzinárodných vzťahov, k našim záväzkom a spojencom, boli v poriadku.

Cirner - 1 - Diplomat, ktorý pôsobil na rôznych postoch za rôznych vlád, ale vie, kde je sever. Drží našu zahraničnú politiku ako proeurópsky a proatlanticky orientovanú. Okrem toho, nebojí sa odsúdiť nedemokratické režimy a porušovanie ľudských práv.

Štefančík - 1 - konečne jasné zahranično-politické smerovanie krajiny a jednoznačné vyjadrenia k aktuálnym európskym či svetovým problémom. Predstavuje Slovensko ako suverénnu krajinu a nie ako podržtašku jednej bývalej svetovej mocnosti.

Branislav Gröhling

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Mesežnikov - 2 mínus - Problémy so školstvom pretrvávajú. Opakujem ale, že toto je jeden z ďalších rezortov, ktoré sú tak náročné sami o sebe, že sú tu potrebné reformy, ale Koronakríza na nich doľahla, aj na vyučovací proces. Bolo by veľmi nespravodlivé tieto okolnosti pri hodnotení vynechať. Okrem snahy to riešiť však zaznievajú viaceré výhrady. Napríklad pri postupe vo výučbe. Plus je tu ešte nie celkom šťastná komunikácia v prípade plagiátorskej kauzy. Tu to vidím na dvojku s mínusom.

Cirner - 3 - Minister školstva začal zle ako plagiátor. Agenda ministerstva je veľmi zložitá, ako človek ktorý nebol spätý s rezortom, bude potrebovať čas všetko pochopiť. Plány sú veľké, ale školstvo je kolos, ktorý už pochoval nejedného idealistu na ministerskom poste.

Štefančík - 2 - Nemôžem sa zbaviť pocitu, že aktuálny minister sa rozumie iba učňovskému školstvu a to ostatné mu je cudzie.

Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mesežnikov - 2 - Asi by som sa priklonil k dvojke. Hodnotím aj to, čo prezentovala v prípade priorít a snáh zvrátiť situáciu po zdedenom stave pri čerpaní eurofondov.

Cirner - 2 - Všetko sa ešte uvidí. Presadila si nové ministerstvo, kde bude mať pod palcom eurofondy, informatizáciu a regionálny rozvoj. Prvé aktivity vnímam pozitívne, ale uvidíme ako to bude zvládať, keď sa celý vlak rozbehne a takmer všetky eurofondy bude riadiť Remišová.

Štefančík - 3 - jej vystupovanie vyvoláva dojem nekompetentnosti, ale možno je to skutočne iba zdanie. Ale ja tu nie som na to, aby som niekoho presviedčal o opaku.

Mária Kolíková

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mesežnikov - 1 mínus - Tu v podstate väčšie výhrady nemám. Viem, že pri nejakých situáciách, kde sa vypracovali legislatívne návrhy, potom sa stiahli. Má dosť ťažký rezort. Zmeny, ktoré sa pripravili sú podľa mňa v poriadku. Možno jej problémom je j to, že zastupuje najslabšiu stranu koalície, v dôsledku toho sa nedajú reformy rýchlejšie presadiť. Je to na jednotku s mínusom.

Cirner - 1 - Dáma na správnom mieste. Začala zhurta v reformnom úsilí a nepoľavuje v ňom. Technokratka a erudovaná expertka. Má za sebou malú koaličnú stranu, to je jej nevýhodou pri presadzovaní agendy.

Štefančík - 1 - prejavuje evidentnú snahu o riešenie problémov slovenského súdnictva. Po výmene vlády cítiť v súdnictve sviežejší vzduch, ostáva len dúfať, že to tak bude pokračovať aj naďalej.

Milan Krajniak

Zdroj: Topky/J8n Zemiar

Mesežnikov - 3 s hviezdičkou – Tohto ministra hodnotím na základe jeho špecifickému postupu voči ostatným aktérom. Tento postup, aspoň vo mne, pri niektorých personálnych nomináciách nevyvoláva veľký entuziazmus. Ale treba spomenúť, že on, ako aj všetci ministri, sa snažil urobiť poriadok po predchádzajúcej vláde. Nerobí to však najinkluzívnejšou cestou. Spomeniem aj konfrontáciu s odborármi. Pri presadzovaní nejakých zásadnejších rozhodnutí nie je rozumné vynechávať aj týchto aktérov diania a tak dávať opozícii argumenty na kritiku.. Navyše presadzovanie konzervatívnej agendy v sociálnej a pracovnej oblasti by nemalo byť také okaté. Dal by som mu trojku s hviezdičkou.

Cirner - 2 - Pred voľbami populista, dnes väčšinou uvážlivý minister chystajúci dôležité dôchodkové reformy. Komunikácia v rámci tripartity by mala byť z jeho strany miernejšia, keď nechce byť označený za sociálneho netvora.

Štefančík - 3 - Nikto nespochybňuje politické nominácie na jeho ministerstve, noví ľudia by predsa len mohli byť posudzovaní nie podľa ideologickej príslušnosti, ale v prvom rade podľa kompetencií a pracovných skúseností. Demokracia je o diskusii nie o presadzovaní jedného ideologického smeru. Čo sa týka sociálnej politiky, nevidím dôvod, aby táto vláda pokračovala v rozdávaní peňazí podľa scenáru z dielne Smeru, a to najmä na začiatku ekonomicky veľmi ťažkého obdobia.

Andrej Doležal

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mesežnikov - Nevie ohodnotiť - Tu sa dá čítať o nových aktivitách s železničnými providermi či nových diaľniciach alebo bytových výstavbách... Zaznamenal som aktivity aj tu, no nedokážem ich vyhodnotiť.

Cirner - 2 - Zdatný manažér bez predchádzajúcich skúseností v rezorte dopravy. Musí ustrážiť korupciu a nevhodné nominácie a môže byť úspešným ministrom.

Štefančík - 2 - ak by sa činnosť ministra mala hodnotiť podľa nesplnených sľubov strany, ktorá ho do funkcia nominovala, tento minister by zrejme pre sľub výstavby tisícky nájomných bytov rýchlo skončil. Zatiaľ však toho veľa neukázal, uvidíme možno, keď budeme oslavovať prvú desaťročnicu výstavby križovatky Triblavina.

Štefan Holý

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Mesežnikov - Nevie ohodnotiť - Tohto člena vlády by som vyhodnotiť nedokázal. S výnimkou stručnejších správ s jeho menom som si nevšimol žiadnu aktivitu. Nič katastrofálne sa ale na tejto pôde podľa mňa nedeje. Mesežnikov v závere dodal, že vláde ako takej by udelil známku 2.

Cirner - 4 - Málo o ňom počuť, pričom si uchmatol široké kompetencie. Mal by viac popracovať na otvorenom vládnutí, lebo bude obvinený z netransparentnosti.

Štefančík - absolvoval - Priznávam, že som sa musel pozrieť na web úradu vlády, čoho je to vlastne tento človek ministrom. Som rád, že aspoň internet tuší o jeho existencii.