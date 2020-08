KORONAVÍRUS September bude kľúčový! Opatrenia sa budú meniť: Zasadá krízový štáb

Opatrenia sa budú zrejme od 1. septembra ešte meniť. Na úrade vlády zasadne krízový štáb, ktorý bude musieť prehodnotiť súčasné opatrenia. Počet pozitívnych prípadov narastá a epidemiológická situácia sa po lete mierne zhoršila.

September bude špecifický, bude to skúšobné obdobie

September bude špecifický mesiac, pretože môže napovedať, aký bude mať pandémia nového koronavírusu na Slovensku ďalší vývoj. Po pondelkovom stretnutí so športovými zväzmi to vyhlásil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Poukázal pritom na návrat ľudí z dovoleniek, zamestnancov do zamestnania a detí či študentov do škôl.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zároveň avizoval, že tento týždeň sa situáciou okolo nového koronavírusu bude zaoberať aj ústredný krízový štáb a konzílium odborníkov. "September bude skúšobné obdobie. Uvidíme, aké dopady budú mať návraty našich občanov. Napovie nám to, aký bude ďalší vývoj," skonštatoval hlavný hygienik. Prípady pozitívne testovaných na COVID-19 podľa jeho slov na Slovensku pribúdajú. "Tie čísla sa zväčšujú, nie sú to tie hodnoty, na ktoré sme boli zvyknutí," priznal Mikas.

Je čas dať hlavy dokopy

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus na sociálnej sieti Facebook zverejnil, ktorým trom oblastiam sa chcú na ústrednom krízovom štábe venovať. "Šírenie ochorenia COVID-19 vo väčšine európskych krajín s končiacim sa letom opäť naberá na sile. Prípady pozitívne testovaných pribúdajú aj u nás. September, keď dovolenky vystrieda nový školský rok, bude kľúčovým mesiacom," napísal Klus.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vývoj pandémie podľa neho nesmieme podceniť a musíme dôkladne zvážiť význam každého protiepidemiologického opatrenia. "Za rezort diplomacie, ktorý vydáva cestovné odporúčania a informuje občanov o hraničných obmedzeniach, chceme na dnešnom zasadnutí ÚKŠ otvoriť prinajmenšom tri témy, ktoré sú z nášho pohľadu dôležité." Ide o tieto tri oblasti.

1. OTVORENIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR PRE KOMERČNÉ LETY

Ešte predminulý týždeň konzílium navrhlo upustiť od plošného zákazu osobnej komerčnej leteckej premávky medzi Slovenskom a napríklad krajinami mimo zoznam tzv. „bezpečných“ krajín. "Jedným z dôvodov je aj zlepšenie nášho vlastného prehľadu o občanoch a skupinách občanov, ktorí tieto krajiny navštevujú (dnes tak robia napr. cez Nemecko, či Poľsko). Samozrejme, prevádzka takýchto letov by sa riadila prísnymi epidemiologickými opatreniami a predpismi, ktoré si zadefinujeme," napísal štátny tajomník.

2. AKTUALIZÁCIA CESTOVATEĽSKÉHO SEMAFORU

Rezort zahraničných vecí sa bude bližšie zaujímať aj o jednotnú metodiku určovania epidemiologického rizika pri zaraďovaní krajín na tzv. cestovateľskú mapu. "Keď naposledy zasadalo konzílium odborníkov, privítali sme regionálny princíp určovania „rizikovejších“ oblastí (oranžových) v menej rizikových, teda tzv. bezpečných „zelených“ krajinách. Tak dokážeme upozorniť občanov na vyššiu mieru rizika, no zároveň hneď nevyraďujeme celú krajinu zo zoznamu." Na druhej strane podľa Klusa chýbalo pozitívne prehodnocovanie krajín, ktoré v minulosti určili ako rizikové, avšak situácia v nich sa za posledné týždne zlepšila.

Cestovateľský semafor, ktorý zverejnili v polovici augusta. Zdroj: MZV SR

3. NÁVRATY OBČANOV Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

Rovnako bude treba vyriešiť aj režim návratu Slovákov zo zámorských území, ktoré síce sú pod jurisdikciou krajín s nízkym rizikom nákazy, ale geograficky sa nachádzajú v oblastiach s vyšším stupňom nákazy (napr. francúzske, či holandské zámorské územia).

Školský semafor

Aj školy sa budú musieť prispôsobiť novým pravidlám. Od nového školského roka 2020/2021 sa budú riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Pred niekoľkými dňami o tom informoval minister školstva Branislav Gröhling s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia, poznamenal minister školstva. Z manuálu vyplýva, že pri červenej fáze v základných školách sa bude pre žiakov prvého až piateho ročníka realizovať prezenčné vyučovanie v skupinách do 15 žiakov, od šiesteho do deviateho ročníka sa uskutoční dištančné vzdelávanie.

Manuál pre školy

Rezort školstva vypracoval manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy počas trvania pandémie. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založených na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. "Sú to opatrenia, ktoré sme už zažili, nie sú komplikované. Vyžadujú si však zodpovednosť a dodržiavanie. Uvedomujeme si, že školy budú mať isté náklady," uviedol minister školstva s tým, že preto na tento zámer vyčlenil pre školy štyri milióny eur. Môžu ich využiť napríklad na dezinfekčné prostriedky.

Pokyny pre materské školy

Zdroj: MS SR

Pokyny pre základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jazykové školy)

Zdroj: MS SR

Zdroj: MS SR

Pokyny pre stredné školy (špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva a špeciálne výchovné zariadenia)

Zdroj: MS SR

Zdroj: MS SR

Pokyny pre vysoké školy

Zdroj: MS SR

Zdroj: MS SR

Gröhling potvrdil, že pri podozrení na nákazu novým koronavírusom u detí bude škola informovať rodičov a tí následne lekára. Rodičia ani škola nebudú kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na školách v rizikových oblastiach budú platiť podľa Gröhlinga prísne opatrenia. Meranie teploty pri vstupe žiakov do školy nie je povinné, je to tak len v červenej fáze.

Rúška a dezinfekcia

Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Deti, ktoré navštevujú materskú školu, nemusia nosiť rúška. Žiaci prvého stupňa základných škôl nemusia nosiť rúška v triedach, avšak rezort školstva im to odporúča. Počas prvých dvoch týždňov nového školského roka bude nosenie rúšok pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredoškolákov a vysokoškolákov povinné. Rezort školstva odporúča, aby sa v triedach často a intenzívne vetralo, toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Odporúča sa nepoužívať klímu a ventilátory. Do 14. septembra sa nemajú spájať vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.

Zdroj: TASR/ AP

Telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. septembra nebudú používať. Rezort školstva zároveň neodporúča, aby sa spájali rôzne triedy v školských kluboch detí. Škola na účely izolácie študenta, u ktorého sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19 počas vyučovania, vyčlení priestor. Rezort školstva odporúča, aby sa žiaci stravovali po triedach, prípadne sa stravovali priamo v triedach.

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Z manuálu vyplýva, že rodič okrem toho prostredníctvom zdravotného dotazníka uvedie, či dieťa od 17. do 31. augusta vycestovalo mimo územia Slovenska alebo či sa v tomto termíne zúčastnilo na hromadnom podujatí. Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Nové pravidlá aj pre internáty

Vysokoškolskí študenti, ktorí bývajú na internátoch, sa pred začiatkom nového akademického roka 2020/2021 musia pripraviť na sprísnený režim, ktorý sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu dotkne aj ubytovacích zariadení. Ochranné rúška budú povinné všade vo vnútorných priestoroch internátu okrem izieb, kde študenti budú bývať.

Tri fázy platia aj pre študentské domovy. Zelená fáza predstavuje stav, keď internát nemá osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, keď má internát študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 u študentov alebo zamestnancov. Univerzita Komenského v Bratislave už informovala, že návštevy počas zimného semestra na internátoch nebudú povolené. Kapacita v jedálňach bude obmedzená, pričom na jednu osobu má spadať 15 štvorcových metrov plochy prevádzky.