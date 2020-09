Besný mafián mal zneužiť identitu Slováka z malej dedinky: Biznis s kokaínom, alarmujúce informácie

BRATISLAVA - Drogový gang Grupo America, ktorý pašuje drogy do Európy, má kontakty aj na Slovensku. Jeden z jeho popredných členov, na ktorého vydalo zatykač minimálne päť krajín, cestoval aj na pas Slováka zo severu našej krajiny. Šokujúce zistenia prinieslo Investigatívne Centrum Jána Kuciaka.

Hľadaného Zorana Jakšića zadržali a krátko na to prepustili v roku 2009 na letisku v Barcelone. Zatykač na neho vydalo minimálne päť štátov, vyslúžil si zákaz vstupu do všetkých krajín Schengenu.

Po Európe sa mu podľa všetkého darilo cestovať za pomoci viacerých pasov, ktoré u neho našla polícia. Bol medzi nimi aj slovenský pas, občiansky preukaz a kartička poistenca zdravotnej poisťovne. Informovalo o tom Investigatívne Centrum Jána Kuciaka.

Ministerio Público: condenaron a narcotraficantes serbio Zoran Jaksic y Jorge Medina VIDEO ►https://t.co/Tt7zrCpiZS pic.twitter.com/hYyU2WwBvd — El Popular (@elpopular_pe) April 25, 2019

Údaje na zadržaných dokladoch patrili istému Štefanovi H. z malej dedinky na severe Slovenska. No na fotografiách bol práve Jakšić. ICJK Slováka, ktorého identitu zjavne zneužili, vypátralo. Zistili, že za hranice takmer necestuje, výnimkou sú cesty za dcérou, ktorá je v Taliansku.

Pred desiatimi rokmi si však jeho pas vypožičal syn, s ktorým dnes nie je rodina v kontakte, muž si dokonca zmenil meno. V tom čase rodičom povedal, že pas na niečo potrebuje. Nevrátil ho, lebo ho údajne vypral v práčke a potom vyhodil. V súčasnosti si na to, že doklad vzal a nevrátil ho, vôbec nespomína. Všetko označil za výmysel.

Besný mafián

Zoran Jakšić je označovaný ako jedna z kľúčových postáv globálneho obchodu s kokaínom, patrí do kartelu Grupo America, kde je v mocenskom rebríčku hneď za šéfom. V miestnych médiách o ňom píšu ako o "besnom mafiánovi s očami násilníka, ktorý pašoval kokaín po tonách, vraždil a utekal z väzenia."

Spomínaný drogový kartel má podľa zistení ICJK na konte päť ton zhabaného kokaínu, brutálnu vraždu, atentát na policajného prezidenta či odrezanú hlavu bývalého člena mafie. Dva týždne ležala v chladničke. Drogy mali dovážať do Európy. Pri ich vyčíňaní však mali mať veľmi dobré krytie. Mafiánov mali chrániť mocní ľudia z bývalej Juhoslávie, ktorí sídlia v New Yorku. Ich biznis má však siahať aj na Slovensko.

„U Peruu nema igrača poput njega. On je Liga šampiona“, ovako je novinarima KRIK/@OCCRP tamošnji policajac opisao Zorana Jakšića. #GrupaAmerika



Prisustvo Jakšića u Peruu promenilo je način na koji funkcioniše trgovina drogom.



Više u novoj priči:

https://t.co/grFQjyXAGy pic.twitter.com/5eXFrCowaF — KRIK (@KRIKrs) September 2, 2020

Po boku ministra

Zistenia novinárov v spojitosti s kartelom majú byť alarmujúce. Šéf jednej z najväčších medzinárodných zločineckých štruktúr sa totiž vôbec neskrýva. Aj napriek mnohým dôkazom cestuje medzi Srbskom a USA, dokonca sa objavuje po boku srbského ministra zahraničia.

Názov skupiny sa má odvíjať aj od toho, že nie sú chránení len v Srbsku. "Je za nimi CIA, preto im hovoríme Grupo America," povedal policajný detektív zo Srbska.

Podpísal si rozsudok smrti

Do roku 2001 sa však o gangu veľa nevedelo. Až kým informácie polícii neposunul jeden z jeho členov. Muž s prezývkou Srečko (v slovenčine Šťastlivec, pozn. red.) na policajnej stanici v Belehrade vyrozprával celý príbeh. No vyšetrovanie k ničomu neviedlo. Trvalo do roku 2009.

Na to, kto je zradca, však skupina napokon prišla. Srečko dostal v roku 2010 tri guľky priamo do hlavy. Jeho vražda je dodnes neobjasnená. Okrem Srbov sa však príbehu, ktorý povedal Srečko, venovali aj talianski vyšetrovatelia. Boli úspešnejší. Dnes už nebohý prokurátor Marcello Musso uviedol, že v prípade kartelu ide o zločincov do špiku kostí.

"Majú štruktúru paramilitaristickej organizácie s jasne definovaným velením a množstvom zbraní. Ako mávnutím čarovného prútika menia bydliská aj telefónne čísla. Správajú sa tak, ako by sa v ich prípade správali policajti. A to dosť komplikuje vyšetrovanie," vyjadril sa. Jadro skupiny má pritom tvoriť iba 15 členov. Voľne naviazaná je však ďalšia stovka ľudí.

Podľa vyšetrovateľov je skupina mimoriadne flexibilná, ekonomicky silná, schopná vytvoriť si zázemie v akomkoľvek meste na svete. Ak je to potrebné, vedia dokonca okamžite zmiznúť. Je pre nich typické, že nepašujú niekoľkotonové zásielky drog. Z Južnej Ameriky prevážajú skôr menšie objemy. Sú tak nenápadnejší.

Poder Judicial sentencia hoy al narcotraficante serbio Zoran Jaksic https://t.co/e14VUkVPHV pic.twitter.com/dP8xN036E4 — Diario La República (@larepublica_pe) January 19, 2017

Kartel má dlhú a bohatú históriu. Ich príbeh sa začal písať už v roku 1970 a pôsobia dodnes. A to aj napriek tomu, že jednu z popredných postáv, spomínaného Zorana Jakšića, nedávno v Peru odsúdili na trest 25 rokov za obchodovanie s drogami. Boss Mileta Miljanić však naďalej žije pokojne v New Yorku v nenápadnom byte. Chodí aj do kostola a podporuje miestnu balkánsku komunitu.

Na Jakšića však nezabudol. Talianski vyšetrovatelia zachytili rozhovor, v ktorom mu dával životné rady. "Všetko musí byť v pohode, jednoduché a normálne ... Prosím ťa, Zoran, dávaj na seba pozor. Nešliapni do žiadneho hovna, vyhni sa zbytočnému riziku - my už nikdy nebudeme hladní. Ale ak padneme, všetko pôjde do riti. Bude koniec," povedal mu a dodal, že toto je predsa tá najlepšia práca na svete.