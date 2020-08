Za Boha a za národ! Rogelove rasistické texty sa páčili aj Kotlebovcom: Spieval s Hitlerom na tričku

Polícia minulý týždeň v rámci akcie Šašovia už spomínaného herca a speváka extrémistickej hudobnej skupiny Krátky proces Rastislava Rogela a ďalších členov skupiny Karola Pruknera a Tomáša Ferenca. Sú obvinení zo zločinu výroby extrémistických materiálov. Mali sa podieľať na výrobe hudobných albumov s extrémistickou tematikou. Rogelova minulosť je pestrá.

Okrem iného sa neslávne zviditeľnil napríklad po útoku v jednom z klubov v hlavnom meste. Došlo k nemu v roku 2008. "Zabijeme vás, vy židovské svine, my sme Juden Mord!" - tieto slová mal počas roztržky smerovať k ľuďom v podniku Obluda.

Skupina Krátky proces má kopec rasistických textov, Rogel je stíhaný aj za posledný album Hyeny z roku 2019. „Priveľa špiny sa po uliciach váľa, kto to tu raz vyčistí, tomu večná sláva, ľudia dávno zabudli, čo je to tvrdá päsť, každý sa druhému cez rozum snaží prejsť,“ spieva Rogel. „Poďme na to spolu a neserme sa s tým, rozpálime pece a zostane len dym,“ spieva Rogel v piesni Poďme na to spolu.

Podľa uznesenia, ktoré má k dispozícii DenníkN policajný vyšetrovateľ argumentuje aj ďalšími skladbami Krátkeho procesu. Ide napríklad o pieseň Perúnov ľud z albumu Slovanská jednota, v ktorej sa objavil aj verš v znení „tak sa zrodila svastika, znak slnka v temnote“.

Podľa polície sa svastika objavila aj na booklete albumov Krátkeho procesu "Teda obsahuje obrazové vyhotovenia nacistických a neonacistických symbolov,“ konštatuje vyšetrovateľ. Rogel sa dokonca na jednom z koncertov objavil aj v tričku, na ktorom je vyobrazený hajlujúci Hitler.

Zdroj: Tip čitateľa

Na kandidátke Kotlebovcov

Ako mnohí iní extrémisti, aj Rogel si našiel miesto medzi Ľudovou stranou Naše Slovensko. S číslom 44 kandidoval za Kotlebovu stranu a na jej kandidátke aj za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja. Na jednom z albumov Krátkeho procesu sa nachádza aj pesnička Za Boha a za národ, či Verní sebe, svorne napred. Ide o heslá Kotlebovcov, ktoré s ob%lubou používajú.

Zdroj: blbec.online

Kotlebovci sú dlhodobo známi tým, že v ich strane sú extrémisti či osoby s rasistickou a násilnickou minulosťou. Odsúdený poslanec Milan Mazurek bol napríklad v skupine ľudí, ktorí kričali a hádzali kamene po rodine s deťmi na bratislavskej Hlavnej stanici.

Predseda Marian Kotleba je stíhaný za kontroverzné šeky v hodnote 1488 eur a najnovšie šíri hoaxy o koronavírus, rúškach a očkovania. Paradoxom je, že prvým slovenským poslancom, ktorý sa infikoval aj s rodinou koronavírusom, je práve poslanec z Kotlebovej strany.

Vymazané texty aj stránka

Skupina Krátky proces mala aj internetovú stránku, no tú teraz zrušili. Vymazané sú aj niektoré texty piesní. Je pri nich odkaz, aby sa nepridávali texty "s rasistickou alebo nacistickou tematikou".

Zdroj: Screenshot - supermusic.cz

Oznam je napríklad pri piesni "Zničme Shalom", v ktorej sa, okrem iného, spieva: "Zničme Shalom už ho bolo dosť, ich hviezda nesmie žiariť nad nami. Čo nám to chceš nahovoriť, čo nám to chceš vnútiť, tvoja reč je pre nás veľmi neznáma, mal by si s tým prestať a do svedomia vstúpiť alebo sa prac kam, ťa doťahám. Zničme Shalom, už ho bolo dosť."

Špecializovaný trestný súd nechal členov kapely na slobode, väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rogel a členovia kapely majú zákaz cestovať do zahraničia, ale aj organizovať koncerty kapely. Ako sme už spomínali, museli vypnúť webstránku Krátkeho procesu. Zrušený musel byť aj profil kapely na Facebooku. Súdu takýto postup navrhli právnici obvinených.

Bývalý spevák neonacistických hudobných skupín Juden Mord (v preklade: vraždenie židov) a Krátky proces svoju náklonnosť k Adolfovi Hitlerovi (ide o najznámejšieho diktátora z čias druhej svetovej vojny, ktorý má na svedomí milióny životov) ale vôbec neskrýval. Dôkazom sú mnohé fotografie. Rogelov svetonázor napríklad podčiarkuje záber, na ktorom je vidieť jeho tetovanie - hákový kríž.