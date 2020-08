Pomoc subjektom v cestovnom ruchu by mala byť adresnejšia, povedal Kollár

Boris Kollár

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

TRNAVA - Pomoc subjektom v cestovnom ruchu (CR) by mala byť adresnejšia a mala by odrážať skutočný dosah koronakrízy na ne. Uviedol to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) po utorkovom stretnutí so zástupcami podnikateľov v CR v Trnave.