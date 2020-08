Gröhling vyzval autorov učebníc na ich tvorbu, chce zjednodušiť i obstarávanie

BRATISLAVA – Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) vyzval autorov učebníc, aby ich tvorili, pričom poukázal na otvorený trh s učebnicami. Pred stredajším rokovaním vlády zároveň uviedol, že sa diskutuje o tom, aby sa novelizoval zákon o verejnom obstarávaní, čím by sa zjednodušilo obstarávanie učebníc pre školy.

"Uznávame, že sme veľmi rýchlo zaviedli určité podmienky, ktoré stanovil otvorený trh s učebnicami. Diskutujeme už o tom, aby sa novelizoval zákon o verejnom obstarávaní, kde by sme vložili výnimky pre obstarávanie učebníc, aby sme to zjednodušili školám," povedal minister školstva. Avizoval, že táto zmena má nastať do budúceho školského roku.

Učitelia si budú môcť vybrať učebnice, aké potrebujú

Gröhling tvrdí, že Slovensko potrebovalo, aby rezort školstva otvoril trh s učebnicami. Podľa neho sa tým bude zvyšovať i kvalita vzdelávania. "Učitelia si konečne budú môcť vybrať také učebnice, aké potrebujú, a nebudú sa na to míňať verejné financie. Ministerstvo už nebude objednávať jednu učebnicu pre celé Slovensko. Je to omnoho efektívnejšie," uviedol.

Šéf rezortu školstva podotkol, že v marci bude ministerstvo zverejňovať sumu na učebnice na nasledujúci školský rok. Zároveň vyzval autorov, aby začali písať učebnice. Chce, aby si školy mohli za financie, ktoré im štát pošle, vyberať aj z novej ponuky vzdelávacích materiálov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V júni minister školstva oznámil investíciu na otvorený trh s učebnicami pre prvý stupeň základných škôl v objeme 11,4 milióna eur. Školy si tak na prvom stupni po prvý raz môžu vybrať učebnice zo zoznamu schválených aj odporúčaných učebníc. Okrem toho ministerstvo prispeje na nákup jazykových učebníc aj piatakom.