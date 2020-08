Na cestách nás nečaká nič príjemné: V Bratislave sa tvoria kolóny, mešká aj MHD

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Vodiči jazdiaci v Bratislave a jej blízkom okolí hlásia na viacerých úsekoch kolóny. Na starej Seneckej ceste v smere do hlavného mesta je zdržanie 25 minút, vo Vajnoroch na Roľníckej v smere do centra 15 minút, na Karloveskej v smere do centra 30 minút a na Popradskej v smere do centra je zdržanie do desať minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.