RTVS vníma výsledky finančného auditu ako uspokojivé

BRATISLAVA – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) považuje výsledky finančného auditu, ktorý preveroval hospodárenie verejnoprávneho média so štátnymi financiami, za uspokojivé. Zdokumentované nedostatky považuje za pochybenia tretích strán, z čoho RTVS vyvodila dôsledky. Uvádza sa to v stanovisku RTVS na margo informácií zverejnených Ministerstvom kultúry (MK) SR.

"Z pohľadu veľkého množstva kontrolovaných projektov a objemov poskytnutých finančných prostriedkov považujeme výsledky auditu za uspokojivé aj v rámci skutočnosti, že doklady kontrolované MK SR nestihli prejsť internou kontrolou RTVS," poznamenala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Kontrolný mechanizmus a nastavené procesy v RTVS by podľa nej za bežných okolností pravdepodobne zachytili chybové zúčtovanie koprodukčného vkladu a prišlo by k náprave bez nutnosti vrátenia finančných prostriedkov. RTVS v tejto súvislosti preto trvá na tom, že výsledky kontroly potvrdili funkčné a hospodárne interné nastavenie procesov v tomto verejnoprávnom médiu. Poukazuje tiež na to, že vo výsledkoch kontroly sa skonštatovalo, že investície a verejné obstarávanie sú v RTVS v absolútnom poriadku.

"K zisteným nedostatkom pristupuje RTVS s absolútnou vážnosťou a na ich základe zavádza opatrenia, ktoré eliminujú podobné pochybenia v budúcnosti," ubezpečila Pivarčiová. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na minulotýždňovom zasadnutí Rady RTVS uviedol, že finančný audit odhalil len nedostatky týkajúce sa povinnosti tretích strán pri externej výrobe, na základe čoho musel RTVS z objemu minuloročnej poskytnutej sumy od štátu vo výške 26 miliónov eur vrátiť 0,12 percenta (30.077 eur). Výsledky kontroly však podľa neho potvrdili kľúčový fakt, že interné nastavenie procesov v RTVS je funkčné a hospodárne.

Na margo výsledkov auditu šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽANO) skonštatovala, že s nimi nie je spokojná. Podľa nej kontrola odhalila nehospodárnosť internej výroby relácií a problémy vo finančných procesoch. Poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO) v dôsledku výsledkov finančnej kontroly žiada Radu RTVS, aby prehodnotila svoje rozhodnutie priznať Rezníkovi odmeny vo výške sto percent jeho platu.