Démon vo fľaši nikdy nespí: Intoxikácia alkoholom je veľkou hrozbou u detí a mládeže

LEVOČA - Alkohol sa môže stať obrovskou hrozbou pre všetkých, ktorí sa s ním stretnú prvýkrát, popíjajú ho v nadmernom množstve, alebo podľahnú davu či nátlaku skupiny. Lekári z levočskej nemocnice bežne zachraňujú opité deti či tínedžerov. Uviedol to primár detského oddelenia levočskej nemocnice Martin Tkáč.

„Prípady vážnejšej intoxikácie alkoholom sme za minulý rok mali tri alebo štyri. Alkoholu sa vo všeobecnosti popije určite viac. Ide však len o tie prípady, ktoré si vyžadovali hospitalizáciu,“ povedal primár. Alkohol podľa neho pijú chlapci aj dievčatá narovnako. Najčastejšie je to mládež v poslednom štádiu adolescencie, a to vo veku od 15 do 18 rokov.

Primár ozrejmil, že k požívaniu alkoholu adolescentmi dochádza vo väčšine prípadov v skupinách. Ľudia v tomto veku podľa neho nie sú dostatočne zodpovední a často nevedia posúdiť závažnosť stavu, prípadne následky a nezriedka nechajú kamaráta v rôznom stupni opitosti samého.

„Mali sme prípad pacienta, ktorého našli pred bytovkou vo vážnom stave. Priviezli ho najprv na naše oddelenie, kde sa zistilo, že pacient požil značné množstvo alkoholu, a pritom mal aj mnohopočetné traumy, takže musel byť hospitalizovaný na OAIM aj na chirurgickom oddelení. Najčastejšou komplikáciou osôb, ktoré stratili vedomie z dôvodu požitia alkoholu, je vracanie s možnou aspiráciou zvratkov a udusením,“ vysvetlil Tkáč.

Jednorazová akútna intoxikácia môže byť podľa slov primára závažná a v prípade komplikácií aj život ohrozujúca. Vážnejšie je to však pri opakovanom požívaní alkoholu, keď môže dôjsť k poruchám jednotlivých orgánov či rozvratu osobnosti, z toho vyplývajúcim problémom v škole, ale aj v rodinách.

Primár na záver spomenul, že na detskom oddelení hospitalizovali už aj opité dvojročné dieťa s poruchami vedomia. „Matka nám tvrdila, že mu dávala alkoholové obklady. Dieťa však muselo aj niečo vypiť, vzhľadom na to, že malo v krvi necelé dve promile alkoholu,“ skonštatoval Tkáč.