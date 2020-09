FOTO Polícia obvinila opitého nevodiča: Autom zrámoval všetko, čo mu prišlo do cesty

Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, obvinení počas jazdy v obci Podolie prešiel v zákrute do protismeru, narazil do dopravnej značky a následne do stromu.

Zdroj: KR PZ v Trenčíne

„Policajti zistili, že muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Podrobili ho skúške na alkohol, v dychu mu namerali 2,71 promile alkoholu. Pri nehode utrpeli tri osoby ľahké zranenia,“ informuje polícia.

