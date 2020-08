PRÁVE TERAZ Obrovské razie NAKA proti extrémistom: Zadržali bubeníka Horkýže Slíže aj Rogela

Polícia priblížila, že spomínaná akcia sa netýka len Slovenskej republiky. "Od skorého rána na viacerých miestach celého Slovenska zasahuje národná kriminálna agentúra proti extrémizmu. Ide o akciu s krycím názvom „ŠAŠOVIA“, ktorá prebieha aj v susednej krajine," uviedli v príspevku na sociálnej sieti. O ktorú susednú krajinu ide ale nepriblížili.

Známe mená

V súvislosti s páchaním extrémistickej trestnej činnosti skončilo v rukách polície deväť osôb. "V súčasnosti ešte prebiehajú procesné úkony, preto ďalšie informácie poskytneme neskôr," dodala nateraz polícia.

Televízia Markíza ale priniesla informáciu, že medzi zadržanými je aj bubeník známej kapely Horkýže Slíže Marek Viršík. Taktiež aj Rasťo Rogel, u ktorého mali nájsť zberateľské predmety s nacistickou a hitlerovskou tematikou.

Kapela Horkýže Slíže, ktorej členom je aj Marek Viršík (vľavo). Zdroj: Jan Zemiar

Elitná polícia mala vykonať prehliadky bytov aj nahrávacieho štúdia. Už v minulosti denník SME upozornil, že neonacistická skupina Krátky Proces, ktorej členom bol Rogel, nahrávala svoj album v HStudio, ktoré vlastní práve Viršík. Kapela Krátky Proces je známa propagovaním fašizmu.

„Netreba to riešiť, to sú hejterské záležitosti,“ odbil v roku 2016 Viršík telefonickú otázku SME, ako by sa k tomu vyjadril.