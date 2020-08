Hasiči v Prešove prichádzajú s vyhlásením: V tomto čase je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages

PREŠOV - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, ktorý platí v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov, a to od pondelka od 14.00 h až do odvolania. Informovala o tom tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.