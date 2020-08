V Bratislave úraduje úchylák: Žofii strčil prsty do úst, jej priateľ po incidente skončil v nemocnici

Párik dvadsiatnikov si okolo 16. hodiny objednával jedlo v jednej z reštaurácií v tesnej blízkosti známeho nákupného centra neďaleko Dunaja. Alexander sa rozprával s čašníčkou, keď zrazu k Žofii pristúpil neznámy muž. Bol plešatý, mal slnečné okuliare, podľa odhadu dievčiny okolo 30 až 35 rokov. Ako opísala, mal jej z ničoho nič chytiť ústa, potom do nich strčiť svoje prsty. Príbeh priniesli Bratislavské noviny.

Tvár psychopata

Žofia sa ledva zmohla na slovo, bola v totálnom šoku z toho, čo sa práve stalo. Ako uviedla, hlavou jej najprv prebehlo, že sa k nej blíži niekto známy a chce ju len prekvapiť odzadu. No neskôr s hrôzou zistila, že ide o úplne neznámu osobu. Muž mal na ňu hľadieť pokojne, ako okomentovala, "s tvárou psychopata". Potom odkráčal.

Priateľ Alexander incident nevidel. Spozornel, až keď sa vracal ku stolu. Zdesená priateľka mu vyrozprávala, čo sa odohralo. Muž odchádzal pokojným krokom, mladík sa teda rozhodol, že zakročí. "Čo to malo znamenať," mal skríknuť. No dotyčný nereagoval. Prevapivo sa nedal ani na útek. Alexander ho teda dobehol. Keď sa muž otočil, v rukách mal dva spreje. Bez váhania chlapcovi do očí nastriekal neznámu látku.

Alexander aj ľudia naokolo sa rozkašľali. Nastúpila aj neznesiteľná bolesť očí, opuch, mladík prakticky okamžite stratil zrak. Skupinka čínskych turistov sa spýtala, či môžu nejako pomôcť. Alexander si potom vypláchol oči, no ani to nepomohlo. Museli smerovať do nemocnice.

Ostatní sa len prizerali

Aj napriek tomu, že incidentu sa prizerali viaceré osoby na terase, nik nezakročil. Dvojica skonštatovala, že sa asi báli. Čašníčka si podľa opisu taktiež neuvedomila, čo sa vlastne stalo. Pri odchode si pýtala účet za vopred objednané jedlo, ktoré párik vzhľadom na drámu ani neochutnal.

V ružinovskej nemocnici sa ukázalo, že Alexander utrpel popálenie očnej rohovky. Po približne hodine sa mu našťastie vrátil zrak, nemal by mať trvalé následky.

Po všetkom sa Žofia s priateľom rozhodli, že udalosť oznámia aj na polícii. Napokon však trestné oznámenie predsa len nepodali. Podľa Bratislavských novín ale útočník konal zámerne a bol dobre pripravený.