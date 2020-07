FOTO Kúpaliská čelia obrovským davom, hotová invázia! Hlava na hlave, opatrenia idú bokom

Prekvapil aj vás neskutočne dlhý rad napríklad na kúpalisku? Alebo máte iný kuriózny letný zážitok? Podeľte sa oň! Napíšte nám na tipy@topky.sk alebo na našu facebookovú stránku.

Ľudia sa počas čakania na seba neraz "lepia", rozostupy mnohokrát chýbajú. Rovnaká situácia panuje aj počas čakania v rade na občerstvenie. S príchodom horúčav akoby poniektorí úplne zabudli na hrozbu nákazy.

O protiepidemických opatreniach sa pritom hovorilo už pred otvorením kúpalísk. A teda, že ľudia by mali dodržiavať rozostupy napríklad aj počas ležania pri bazéne či v tráve. V praxi, keď je kúpalisko preplnené, je však náročné umiestniť svoju deku dva metre od všetkých naokolo.

Radosť z leta

Isté však je, že leto so sebou prinieslo nádych pozitívnej energie. Mnohí totiž zrušili dovolenky za hranicami a rozhodli sa zostať doma na Slovensku. No a ešte pred pár mesiacmi nebolo jasné ani to, či sa vôbec toto leto budeme bezstarostne čľapkať v bazéne v našich končinách. Napokon nám v tom zatiaľ nič nebráni.

Netreba však zabúdať na dôležité odporúčania. Bez nich by sme boli možno stále zatvorení doma. Dbajte napríklad na hygienu rúk, nech ste kdekoľvek.

Ak sa ale pýtate, ako by ste sa vlastne mali správať počas návštevy kúpaliska, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil aj zásady bezpečného kúpania.

Základným pravidlom je, že kúpanie je určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku. Ak je totiž pokožka poškodená, môže byť vstupnou cestou pre infekciu.

Pred každým vstupom do bazéna by ste sa mali osprchovať a prejsť brodiskom. "Môže to znížiť riziko znečistenia vody až desaťnásobne," upozornil ÚVZ. Je tiež potrebné všímať si farbu vody a jej zápach. Odborníci odporúčajú aj sprchu ihneď po okúpaní sa, ideálne je, ak sa prezlečiete do suchého oblečenia. Odporúčania nájdete aj na samotných kúpaliskách, prečítať si ich môžete väčšinou hneď pri vstupe.

Odvážni "junáci"

Aj tí, ktorých kroky nesmerovali na kúpalisko, si našli cestu k osvieženiu počas horúcich letných dní. Dvojica sa dokázala schladiť aj v centre hlavného mesta.

Náš fotograf zachytil aj smelých "junákov", pre ktorých je podľa všetkého bazén príliš nudnou voľbou. Zamierili teda rovno do Dunaja. Keďže nie každý má odvahu a skúsenosti na to, aby si zaplával v rieke, napohľad ho mali celý pre seba.

A čo ešte patrí neodmysliteľne k letu? Opálenie, pekné plavky a vyšportované telá. O závideniahodné postavy nebola núdza ani po dlhých týždňoch v dobrovoľnej karanténe. Mnohí ju zjavne využili aj na cvičenie. Posúďte sami.