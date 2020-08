KORONAVÍRUS Je tu druhá vlna, potvrdil Krajčí: Ministerstvo neodporúča cestu do zahraničia

BRATISLAVA - Epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne pod kontrolou, aj keď sa zhoršuje. V súčasnosti krajina čelí druhej vlne nového koronavírusu. Po stretnutí Pandemickej komisie vlády SR to v utorok povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Komisia navrhuje zasadnutie konzília odborníkov, aby prehodnotili stav v okolitých krajinách.

Je tu druhá vlna

Komisia na stretnutí schválila nový pandemický plán pre Slovensko. Schválila ho až na druhý pokus. Odborníci o ňom diskutovali po prvý raz ešte koncom júla, ale neodobrili ho pre viaceré pripomienky.

Šéf rezortu priblížil, že plán napovie, ako má Slovensko postupovať nielen pri pandémii nového koronavírusu, ale aj pri iných respiračných ochoreniach. Nový pandemický plán nebude používať informácie o kĺzavom mediáne.

Ministerstvo neodporúča cestovať do zahraničia

Ministerstvo zdravotníctva SR aktuálne neodporúča cestovanie do zahraničia. Dôvodom je aktuálna situácia okolo nového koronavírusu. V utorok o tom po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Deti pred nástupom do školy možno budú musieť mať čestné vyhlásenie

Rodičia by pred nástupom detí do školy mohli podávať čestné vyhlásenie o tom, že dieťa nebolo posledných 14 dní v zahraničí ani na tábore s medzinárodnou účasťou. Odporúčanie na zavedenie tzv. vyhlásenia o bezinfekčnosti chce minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) predniesť na stredajšom (12. 8.) rokovaní vlády. Avizoval to po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR.