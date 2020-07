Vražda expolicajta nie je na súde vyriešená, rodina a známi usporiadali memoriál

Viac ako 100 ľudí si v sobotu pripomenulo Krišku, z ktorého vraždy je stále obžalovaný Matej H. Kriška hrával futbal za ŠK Vrakuňa, TJ Spoje a iné kluby. Pracoval ako policajt na obvodnom oddelení v Ružinove a potom na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.

"Je smutné, že sa to na súde naťahuje už 11. rok a stále tento prípad vraždy nie je vyriešený. Naša dcérka má stále otázky, čím ďalej hlbšie a hlbšie, na ktoré jej však nedokážem odpovedať. Dúfam, že sa to raz dotiahne do konca a vrah bude právoplatne odsúdený," povedala družka zavraždeného expolicajta, s ktorou mal zavraždený dcéru Simonku. Práve 11-ročná Simonka urobila slávnostný výkop na futbalovom ihrisku.

Vražda sa odohrala 26. decembra 2010 vo vrakunskom bare Hugo a v prípade padli dva neprávoplatné rozsudky exsudcu Okresného súdu (OS) Bratislava I Stanislava Dutka. Oba verdikty mu Krajský súd (KS) v Bratislave vrátil pre procesné pochybenia na opätovné prejednanie veci. Keďže sudcu za iné prípady disciplinárne stíhali a odišiel do dôchodku, vec v roku 2019 elektronicky pridelili novému sudcovi OS Bratislava I. Ten si musel spis nanovo naštudovať.

"Predmetná trestná vec je určená v poradí na vytýčenie termínu hlavného pojednávania. Vzhľadom na celkovú zaťaženosť súdneho oddelenia je predpoklad termínu hlavného pojednávania v prvom štvrťroku 2021," odpovedal na otázku hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.

OS Bratislava I poslal v roku 2013 obžalovaného Mateja H. za mreže na 15 rokov, KS v Bratislave však vrátil vec späť na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Podľa znalcov Vladimír Kriška zomrel na následky ťažkých zranení brucha a srdca. Podozrivý Matej H. sa takmer rok vyhýbal výsluchu na polícii.

Tvrdil, že o zatykači nevedel a po vražde náhodne odcestoval do zahraničia. Po návrate prišiel s obhajcom na políciu s tým, že bol v Taliansku a o stíhaní nevedel. Sudca Dutko odišiel od 1. februára 2019 do dôchodku. Krátko predtým ho uznal disciplinárny súd za vinného zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu, čím ho "vyzliekol z talára".