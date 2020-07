Publicista Juraj Hrabko: Neviem si predstaviť, že by Fico Matoviča za rokovania chválil

Takýto postup sa podľa publicistu Juraja Hrabka dal očakávať. „Viete si predstaviť, že by Robert Fico (Smer-SD) pochválil Igora Matoviča za to, s akými dobrými výsledkami prišiel z Bruselu? Toto si naozaj nedokážem predstaviť,“ povedal Hrabko v diskusii na Tablet TV. „Vláda sa zasa bude vždy chváliť, neviem si predstaviť ani to, že by napríklad minister zahraničných vecí vyhlásil, že premiér mohol na samite vyrokovať viac,“ dodal publicista.

Odvolanie premiéra Hrabko neočakáva

Reálne odvolanie predsedu vlády z funkcie Hrabko neočakáva, hlavný zmysel schôdze vidí v diskusii poslancov o kontroverzných témach. Samotný Matovič podľa neho zatiaľ komunikáciu kauzy svojej diplomovej práce marketingovo a politicky zvláda, čo však nič nemení na podstate veci.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Tu vôbec nejde o kvalitu študentských prác, o to, či Igor Matovič citoval toho alebo toho, ale že vlastnoručne podpísal čestné vyhlásenie, že tú prácu vypracoval sám a citoval všetko, ako mal,“ poznamenal Hrabko s tým, že nálepku plagiátora, ktorý nechcel voči sebe vyvodiť zodpovednosť, budú odteraz opoziční politici premiérovi dávať rovnako často, ako to on robil v prípade Andreja Danka.

Diskusia o summite v Bruseli je zbytočná

Diskusia o tom, či mal premiér v Bruseli rokovať inak, ako to urobil, je podľa Hrabka už zbytočná a politici by sa mali sústrediť skôr na riešenie otázky, ako čo najefektívnejšie európske prostriedky čerpať. „Celá debata je podľa môjho názoru už o ničom, peniaze sú rozdelené. Zásadné zmeny v tom neurobí ani Európsky parlament, bude to platiť tak, ako je to dohodnuté, a uvidíme, ako si s tým Slovensko poradí,“ povedal Hrabko.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

„Myslím si, že vláda má dostatok odborníkov, na ministerstvách sedia aj skúsení úradníci, ktorí vedia, ako to chodí. Ale v prvom rade pôjde o politické rozhodnutie vlády a koaličných partnerov. Treba pripomenúť, že nič nie je zadarmo a budeme to musieť my a ďalšie generácie zaplatiť,“ upozornil.

Budú potrebné legislatívne zmeny

Hrabko súhlasí s názorom, že ak má náš štát rýchlo a efektívne čerpať v priemere šesť miliárd eur ročne, budú potrebné legislatívne zmeny. „Myslím si, že prinajmenšom verejné obstarávania bude treba nejakým spôsobom prekopať, lebo je to veľmi zdĺhavé. Je nonsens, ak v takýchto prípadoch trvá verejné obstarávanie dva - tri roky,“ povedal.

Na margo premiérovej komunikácie na sociálnych sieťach z obdobia rokovaní v Bruseli, ktorú opoziční politici kritizujú ako nedôstojnú, Hrabko povedal, že v tomto štýle informovania bude podľa neho pokračovať. „Stále akoby si neuvedomoval, že je premiér a nemal by sa preto správať ako opozičný politik. Ale on ten rozdiel nevníma a pokiaľ mu to ľudia akceptujú, hlavne jeho voliči a sympatizanti, tak v tom bude pokračovať. Ak zistí úbytok hlasov, tak to prehodnotí,“ odhadol.