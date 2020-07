Šeliga sa pustil kvôli diplomovke do Matoviča: Ostrý odkaz, ale Ficovi pomáhať nechce

BRATISLAVA - Keď povalím vládu Igora Matoviča, tak sa možno vráti späť Robert Fico. V nedeľnej diskusnej relácii portálu tvnoviny.sk Na telo plus to uviedol podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Nezaradený poslanec Richard Raši bude s kolegami od pondelka zbierať podpisy na odvolávanie premiéra, ktorého škandál s diplomovou prácou považuje za hanbu.

"Myslím si, že by mal Matovič voči sebe vyvodiť zodpovednosť. Musí to vysvetliť, keď sa vráti z Bruselu," uviedol podpredseda parlamentu Šeliga. Na druhej strane dodal, že ak povalí vládu Igora Matoviča, tak sa možno vráti späť k vládnutiu predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. "Ja nebudem pomáhať Ficovi, aby sa vrátil späť," vysvetlil.

Na otázku, prečo sa poslanec Raši nevyjadroval rovnakým spôsobom k rigoróznej práci expredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) ako k tej Matovičovej, uviedol, že to považuje za rozdiel. A to v tom, že Matovič podľa Rašiho vyhral voľby volebným podvodom, pretože všetkým tvrdil, že zlodejov a klamárov odstráni z politiky. "Dnes sám priznal, že je zlodej," povedal Raši.

Pri téme voľby generálneho prokurátora Raši vyčítal Šeligovi, že ide o "lex Lipšic". Dokazovať to má aj to, že opoziční poslanci navrhli v novej legislatíve paragraf, aby nemohol na generálneho prokurátora kandidovať človek odsúdený za akýkoľvek trestný čin, čo sa do finálnej podoby zákona nedostalo. "My sme zobrali právnu úpravu o bezúhonnosti, ktorá existuje," reagoval Šeliga. Ak advokát Daniel Lipšic napokon nebude kandidovať na post generálneho prokurátora, tak si Raši myslí, že bude kandidovať na špeciálneho prokurátora.

Hlasovanie niektorých koaličných poslancov prevažne z OĽaNO za návrh opozičnej ĽSNS o interrupciách považuje Šeliga za jasné porušenie koaličnej zmluvy. "Načo sme vôbec koalícia, keď si každý robí, čo chce?" pýtal sa podpredseda parlamentu. Raši v otázke interrupcií uviedol, že sa pri hlasovaní zdržal. On a jeho ostatní kolegovia z novovznikajúcej strany Petra Pellegriniho nepovažujú túto otázku za hlavný problém Slovenska. Momentálne zastávajú názor, že je súčasná právna úprava dostatočná.