Tragická dopravná nehoda pri Trebišove: Auto skončilo na streche, o život prišla jedna žena

K nehode došlo okolo 15.35 h v smere z obce Veľaty do Trebišova. „Doposiaľ nestotožnený vodič viedol vozidlo značky Ford Fiesta, pričom z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovku do trávnatej priekopy a narazil do zvodidiel, následkom čoho vozidlo vymrštilo a prevrátilo sa na strechu,“ spresnila.

Šesťdesiatročný muž z okresu Trebišov, ktorý sa nachádzal na mieste vodiča, utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia. Leteckou záchrannou službou ho previezli do košickej nemocnice. Žena, ktorá bola mimo auta, zraneniam na mieste podľahla.

Mužovi odobrali krv na zistenie požitia alkoholu. „Nebohej žene táto skutočnosť bude zisťovaná pri pitve,“ dodala Mésarová. Polícia v súvislosti s touto tragickou nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.