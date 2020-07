Parlament bude vo veľkom riešiť potraty: PREHĽAD novely z dielne OĽaNO, rozhodne nie je jediná!

BRATISLAVA - Od parlamentných volieb neubehlo ani pol roka a už sa v pléne riešia viaceré novely zákonov, týkajúce sa potratov. Prekvapujúce to vzhľadom na vysoký počet konzervatívne zmýšľajúcich poslancov nie je. Zarážajúci je však už počet noviel, ktorý sa vyšplhal na číslo štyri. Najväčšiu šancu má práve ten z vládneho OĽaNO.

Pozornosť padá na Záborskú

Predkladateľkou a vedúcou osobnosťou z OĽaNO v tejto téme je pochopiteľne členka Kresťanskej únie Anna Záborská. Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov, označila za praktickú pomoc ženám. Odmieta, že by hovorila len o ochrane plodu. Tvrdí, že zmienky o ochrane ženy možno nájsť v celom zákone. "Trochu sme to chceli vyvážiť," podotkla s tým, že aj judikatúra európskych súdov hovorí, že aj nenarodené dieťa má svoje práva. Poslanci diskusiu o novele v piatok ukončili, hlasovať sa o nej bude v utorok (14. 7.) o 17.00 h.

Až štyri návrhy

V kontexte súčasných problémov okolo koronakrízy a hroziacej masívnej ekonomickej krízy je prekvapujúce, že sa téme potratov práve v tejto chvíli v parlamente venuje taká vysoká pozornosť. Svedčí o tom aj fakt, že návrhy na túto tému nepochádzajú len z dielne OĽaNO. Dve predstavy má opozičná ĽSNS, ďalšiu podobu chce predložiť odídenec zo Smeru Ján Podmanický a štvrtý je zo spomínaného OĽaNO, ktorý má vzhľadom na počet poslancov najväčšiu šancu prejsť.

"Staviame sa na stranu ochrany života a zdravia každého človeka, života matky i tých najmenších a najzraniteľnejších," deklarovala Záborská. "Podobne ako Martin Luther King aj ja mám sen. V mojom sne sa všetky deti na Slovensku môžu narodiť a žiť ako občania tejto krajiny dôstojný život," hovorila počas rozpravy Záborská.

Potrebu vidí vo vytvorení systému pomoci ženám, ktoré si chcú dieťa nechať, ale sú v zlej životnej situácii. V súčasnosti sa podľa nej väčšina spoločnosti zhoduje, že počaté dieťa je ľudský jedinec a ukončenie tehotenstva nie je správne. Časť diskusie však podľa nej stále dokazuje, že mnohí nedokážu podporiť ani opatrenia na zvýšenie úrovne života žien.

Čo novela prináša

Novela zákona, s ktorou prichádza OĽaNO, by prístup ženám k interupciam skomplikovala. Predĺžiť sa má aj čakacia lehota na zákrok. Ide o 96 hodín po podaní žiadosti. Ak sa plod nevyvíja správne, zákonodarcovia chcú, aby žiadateľka predkladala až dve lekárske správy z dvoch od seba nezávislých gynekologických zariadení.

Zakázať sa má tiež reklama na interrupcie. Pred samotným zákrokom by si žiadateľka musela prečítať poučenie. Žiadosť o interrupciu by mala byť rozšírenejšia a nutný bude aj informovaný súhlas. V návrhu sa tiež hovorí o núdzovom bývaní, ktoré by malo slúžiť aj pre tehotné ženy.

Príspevok po narodení dieťaťa, ktorý sa v súčasnosti vypláca vo výške 829 eur by sa mal rozdeliť na dve časti. Prvá by sa mohla vyplácať už po 12. týždni tehotenstva. V prípade, že sa narodí dieťa s ťažkým postihnutím sa tento príspevok má zvýšiť až o 3170 eur.

Tieto zmeny by sa mali zaviesť od novembra 2020.

Cigániková si na novele "zgustla"

Novelu v pléne počas týždňa kritizovala predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS). Podotkla, že hovorí o umelom prerušení tehotenstva so zreteľom na ochranu plodu, pričom nehovorí o ochrane ženy. Kritizuje napríklad potrebu dvoch posudkov pri podstúpení potratu pri nezdravom vývoji plodu. "Máme tu ekonomickú krízu po koronakríze, ľudia majú iné problémy, na Slovensku je počet interrupcií najnižší v histórii, ale ideme ich v parlamente riešiť hneď štyrikrát," povedala Cigániková.

Namieta ambíciu predkladateľov zlepšiť finančnú situáciu žien, príspevok 800 eur je podľa nej stále málo, či už sa rozdelí alebo nie. Návrh neplánujú podporiť ani poslanci z klubu Za ľudí Vladimíra Marcinková, Andrea Letanovská a Tomáš Lehotský. Opozičná poslankyňa Ľubica Laššáková (nezaradená) poukázala na deti v rukách sociálnych pracovníkov, ktoré týrajú rodičia, pretože ich nechceli už pri narodení. Zamerala by sa na urýchlenie adopcií bezdetnými pármi.

Podporu novele vyjadrilo viacero poslancov. Podľa Anny Andrejuvovej (OĽaNO) návrh ženám nič nezakazuje, nesúdi ich, ale pomáha, Ján Herák (OĽaNO) to vidí podobne. Cieľom zákona je podľa neho pomôcť im, ak zvažujú interrupciu z ekonomických dôvodov.

Podpora zákona v pléne bude nakoniec možno aj otázna. Novelu nechce podporiť istá časť poslancov Za ľudí a otázniky sú aj na strane Sme rodina. "Vidím to tak pol na pol, časť poslancov v klube ho zrejme podporí, časť sa zdrží," povedal predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský.