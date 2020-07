Policajti si posvietili na cyklistov: Rekordérovi namerali až tri promile

Dvom cyklistom policajti namerali do jedného promile alkoholu, ale u dvoch bola nameraná hodnota nad dve promile. "Policajti následne so všetkými cyklistami, u ktorých zistili alkohol, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. Jazda pod vplyvom alkoholu na bicykli nie je lacná záležitosť, v správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta až do 800 eur," uviedli policajti.