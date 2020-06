FOTO Opitý vodič narazil do dvoch áut: Namerali mu takmer tri promile

Obvinený vodič narazil v Považskej Bystrici do zaparkovaného automobilu Toyota Yaris. Automobil odhodilo do ďalšieho auta Hyundai Accent, do ktorého vzápätí narazil aj Ford.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Trenčiansky kraj

Policajti namerali vodičovi Fordu v dychu 2,90 promile alkoholu. Pri nehode vznikla celková škoda vo výške asi 4000 eur, zranenie neutrpel nikto. Vodiča obvinili z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.