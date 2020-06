Ruský špión mal využiť dieru v systéme: FOTO Zneužil slovenské víza, spájajú ho s atentátom v Berlíne

Údajný Roman Davydov do žiadosti, ktorú podal prostredníctvom pracovníčky cestovnej agentúry ešte 29. júla 2019, vypísal falošné údaje. Pravá nebola adresa, meno, dátum narodenia, zamestnanie a samozrejme, ani cieľ jeho cesty. Vízum napriek všetkému dostal na slovenskom konzuláte v Petrohrade. Len o štyri dni neskôr. Otvorilo mu dvere do 45 krajín sveta a to na celý rok.

Šokujúce zistenia priniesli investigatívci z projektu Bellingcat v spolupráci s nemeckým magazínom Der Spiegel a s ruským Insiderom. Na skutočnosť upozornil Denník N.

Ukázalo sa, že Roman Davydov sa v daňovom registri objavil po prvý raz až vo veku 39 rokov, teda práve v čase, keď žiadal o vízum. Pas si zaobstaral len vyše týždeň predtým, 18. júla 2019. Na slovenskom konzuláte však tieto podozrivé skutočnosti akosi prehliadli.

Podobizeň Romana Davydova zo žiadosti o slovenské vízum. Zdroj: reprofoto:bellingcat.com

Celý prípad sa ale netočí len okolo novovytvorenej identity muža, ktorý vlastne neexistoval, no dostal naše vízum. So všetkým má súvisieť aj atentát v Berlíne, ktorý sa odohral za bieleho dňa pri jednom z tamojších parkov v auguste 2019.

Vyhasol pri ňom život čečenského Gruzínca Zelimchana Changošviliho, ktorého zastrelili. Páchateľ potom unikal na bicykli, no polícia ho dolapila. Prsty vo všetkom má mať podľa nemeckých vyšetrovateľov ruská tajná služba FSB.

Zelimchan Changošvili Zdroj: FB

Aká však bola úloha Davydova? Nemecká prokuratúra informovala, že mal byť komplicom atentátnika, ktorý skončil v putách. Ten mal pri sebe ruský pas, zbraň mal podľa svedkov odhodiť do rieky. Dvaja tínedžeri mali vidieť aj to, ako sa zbavil parochne a oblečenia.

Podľa zistení Bellingcatu je jeho pravé meno Vadim Krasikov. Jeho minulosť nie je vôbec ukážková. Išlo o hľadaného vraha, na konte mal mať minimálne dve vraždy. Bol na neho vydaný zatykač, ktorý však ruské úrady náhle zrušili. Davydova podozrievajú, že mu mal pomáhať s prípravou otrasného činu. Ako presne, je zatiaľ nejasné.

Investigatívny tím teda upozornil na závažnú skutočnosť. A teda, ako ľahko sa dá využiť vízový systém členskej krajiny EÚ, akou je aj Slovensko. Denník N o reakciu v súvislosti s prípadom požiadal aj rezort zahraničných vecí. Stanoviska sa však zatiaľ nedočkali. Rovnako ani od polície, ktoré ich odkázalo na diplomaciu.

We kept digging into the assassination of Zelimkhan Khangoshvili in Berlin, finding not only a fake persona created by the FSB assisting in the murder, but also a half-dozen other FSB officers, including ones involved in an assassination in Istanbul. https://t.co/mnD7DQp71g