Vláda zvládla podľa KDH pandémiu dobre, niektoré opatrenia však boli chaotické

BRATISLAVA - Vláda pomerne dobre zvládla pandémiu nového koronavírusu, niektoré opatrenia však prijímala pomerne chaoticky a nesystémovo. Uviedol to podpredseda mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac na pondelkovej tlačovej konferencii v hodnotení prvých 100 dní vlády Igora Matoviča (OĽaNO).

Pri uvoľňovaní opatrení ľudia podľa neho vždy museli čakať na to, čo povie premiér po zasadnutí krízového štábu. Vhodnejší bol podľa neho postup v Českej republike, kde sa opatrenia uvoľňovali rýchlejšie, systematicky a podľa vopred zverejneného plánu.

„Možno je to taký typický prvok práce Igora Matoviča, ktorý by si mal uvedomiť, že už nie je opozičným poslancom, ale premiérom Slovenskej republiky a na každom jeho slove záleží. A tiež by ako premiér nemal riadiť krajinu statusmi na Facebooku,“ uviedol Zajac.

Ako hovorí člen predsedníctva KDH a europoslanec Ivan Štefanec, najzasiahnutejší koronakrízou boli malí podnikatelia a pomoc štátu pre nich bola pomalá. „Kým sme sa z európskej úrovne snažili čo najrýchlejšie pomôcť, či už cez príspevky na zamestnanosť, garantovanie úverov alebo priamu adresnú pomoc, na Slovensku to trvalo, žiaľ, dlhšie ako v iných krajinách. Aj cez časté byrokratické prekážky nedostali slovenskí podnikatelia pomoc z európskej úrovne, a to nás naozaj mrzí,“ uviedol Štefanec.