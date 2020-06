Boj o malého Daniela sa dramatizuje: Po mame sa rozhodol prehovoriť aj otec, toto je jeho verzia

BRATISLAVA - Nekončiaci boj o dieťa! Beáta Janočková tvrdí, že jej expartner Daniel Kvocera, jej bráni stretávať sa so synom. Založila iniciatívu Vymazaní rodičia, kde sa združujú otcovia a matky, ktorým expartneri bránia v styku s ich potomkami. Otec malého Danielka to však vidí inak.

Prípad Beáty Janočkovej bol už medializovaný niekoľkokrát. Jej 6-ročný syn žije s otcom, ktorému ho pridelil súd. Beáta tvrdí, že otec dieťaťa Daniel Kvocera, jej bráni v styku so synom. Beáta sa za ním presťahovala z východu do Bratislavy, no napriek tomu sa s dieťaťom vraj nemôže stretávať. Otec má však na to iný názor.

Podľa nahrávok, ktoré máme v redakcii k dispozícii mala matka malého Danielka násilím brať dieťa zo škôlky, z ktorej odísť nechcelo. K dispozícii máme aj výpoveď učiteľky J. Soókyovej, ktorá bola vtedy prítomná.

„Keď maloletý Danko uvidel svoju matku, bežal sa skryť za skrinky. Vtedy sa pani Janočková spýtala, či môže ísť do triedy, ja som jej povedala, že rodičia do triedy vstupovať nesmú. P. Janočková však opätovne otvorila dvere a išla za mnou na druhý koniec triedy, kde som ju opätovne vyzvala, aby prestala natáčať a keď neprestala, snažila som sa jej brániť v ďalšom natáčaní s tým, že nech okamžite opustí triedu, že ohrozuje týmto deti. Začala vrieskať a trhať telefónom tak, aby mohla ďalej deti a mňa natáčať, vtedy ju dokonca prišiel Danko búchať a kričal na p. Janočkovú, aby ma nebila a aby ihneď z jeho škôlky odišla.“ píše sa v učiteľkinej výpovedi. Podľa jej slov pani Janočková začala všetko nakrúcať, vrátane detí a samotnej učiteľky.

Beáta Janočková to však vidí inak. „Náš syn chodí 3 roky protiprávne do inej materskej školy, kde má (Kvocera, pozn. red.) pod palcom učiteľky a riaditeľku. Tri roky neviem vyzdvihnúť vlastné dieťa zo škôlky a minulý týždeň, ked som ho prišla len pozrieť, učiteľka nášho syna odovzdala naše dieťa zadným vchodom. Ide o zástupkyňu škôlky (meno redakcia nezverejňuje), ktorá mi robí 3 roky zo života peklo. Dokonca si podala na mňa žalobu. Druhá učiteľka ma fyzicky napadla ked som si dala osadiť billboard pred škôlku,“ povedala pre Topky Beáta.

Billboard pred škôlkou

Podľa otca maloletého Danka v pondelok 17.2.2020 štandardne zaviezol autom do škôlky. „Keď Danko pred škôlkou uvidel tento billboard s fotkou matky, veľmi sa ho zľakol, a to až tak, že sa pocikal. S krikom a plačom utekal naspäť do auta, z ktorého odmietal vystúpiť a chcel ísť domov. Otec sa tak musel s maloletým Dankom vrátiť naspäť domov, prezliecť Danka do suchých nohavíc a upokojiť ho. Približne po hodine sa mu maloletého podarilo ubezpečiť, že sa nemusí ničoho báť, matka sa pred škôlkou a ani v škôlke fyzicky nenachádza a uistiť ho, že on ani pani učiteľka nedovolia, aby ho matka zo škôlky nasilu odviedla. Až následne maloletý Danko poťažmo súhlasil, že do škôlky sa pôjde ešte raz pozrieť. Ešte večer pred spaním Danko túto tému opätovne otvoril, žalostne plakal, že sa matky bojí, bojí sa že ho nasilu zoberie zo škôlky, že ho zase vezme do Košíc a už nikdy neuvidí kamarátov a ani otca,“ hovorí Kvocera.

„Za najväčší problém považujem, že matka nemá úprimný záujem o dieťa ani o napravenie narušeného vzťahu s ním. Matke absolútne neprekáža, že svojím konaním a medializáciou mu ubližuje a ešte viac sa synovi vzďaľuje. Matku rok a pol nezaujímalo že dieťa je v BA a ona v KE. Až naveľa, po tejto výčitke súdom, sa údajne presťahovala do BA., Do dnešného dňa však súdu, polícii, ÚPSVaRu i mne ako otcovi odmieta uviesť adresu kde sa v BA zdržiava, nevie poslať jednu fotku detskej izby syna. Matke ide iba o vlastnú sebaprezentáciu a mediálny záujem, ktorý si užíva,“ dodáva Kvocera.

Trestné oznámenia

V prípade sa to len tak hemží trestnými oznámeniami, či už zo strany matky alebo otca. "Kvocera na mňa podal asi 50 trestných oznámení, rovnako aj učiteľka v škôlke môjho syna," hovorí pani Janočková.

"Áno, na matku je vedených niekoľko desiatok trestných stíhaní. Niektoré z podaných trestných oznámení boli vzhľadom na intenzitu protiprávneho konania matky vyhodnotené ako priestupky a niektoré sa vedú samostatne v rámci trestného stíhania. Najkomplexnejšie trestné stíhanie sa vedie voči matke na OR PZ BA III od r. 2018 v súvislosti s nebezpečným prenasledovaním, stalkovaním a výtržníctvom ktoré ku mne a synovi verejne robí. Desiatky tisíc SMS správ, s obsahom ktoré samé o sebe vypovedajú o osobe matky ako aj ďalšie zvukové a kamerové záznamy z rôznych inzultácii, prenasledovania viem poskytnúť k nahliadnutiu," objasňuje Kvocera.

Podľa neho nie je pravdou ani to, že by bránil v styku matky so synom. "K tomu aby si dieťa v súlade so súdnym rozhodnutím prevzala som bol skutočne vždy maximálne nápomocný – skúšali sme preberanie syna za mojej prítomnosti doma aj v MŠ, i preberanie v MŠ bez mojej prítomnosti, kde syna motivovali k odchodu s matkou samotné učiteľky. Syn s matkou jednoducho sám odmieta odísť, uteká pred ňou, žalostne narieka, niekoľko krát sa zo strachu z nej dokonca aj pocikal. Matka nerešpektuje odporúčania odborníkov ohľadom citlivého prístupu k synovi a využitie odbornej intervencie. Matka zastáva názor že je to jednoducho jej dieťa, ona je rodič a bez ohľadu na to čo dieťa chce alebo nechce, musí ju poslúchať," hovorí Kvocera.