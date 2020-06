Poslanec Pročko čelí vážnemu problému: FOTO Vyhrážky cez správy, vulgarizmy a strach o život!

Ten na sociálnej sieti zverejnil status, v ktorom popisuje istého muža, ktorý sa mu mal na práve cez správy vyhrážať smrťou. "Čo by ste robili vy, ak by sa dostali takúto správu?" pýta sa v statuse Pročko.

Zdroj: Facebook/Jožo Pročko - stránka

Hrozba zastrelením

Odosielateľa správy pritom radí k priaznivcom opozičnej strany ĽSNS Mariana Kotlebu. "Priaznivec Kotlebu, Uhríka a Mazureka by ma chcel zastreliť," opakuje Pročko.

Zdroj: Facebook/Jožo Pročko - stránka

"Skapeš s týma vlastizradcama; A po*** sa do papule komediant; Teba len zastreliť, nominácia k***t storočia," píše dotyčný muž v správach novozvolenému poslancovi a známemu, bývalému zabávačovi. Pročko sa následne opätovne v statuse pýta, či by to tento človek aj naozaj urobil. Dokonca túto situáciu prirovnal ku konaniu mladíka v Vrútkach, kde došlo k mimoriadnej tragédii na škole. "Báli by ste sa? Ten vo Vrútkach mal skrat. Tento by to podľa vás neurobil?" pýta s Pročko.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rady od podporovateľov

Pročko sa navyše opakovanie pýta, prečo mu ľudia tieto správy posielajú. Ako poslanec totiž podľa vlastných slov nikomu neublížil a nikoho neokradol. Pod statusom sa ale kopia aj podporné slová od ľudí a radia Pročkovi, aby začal konať.

Zdroj: Facebook/Jožo Pročko - stránka

Otázka je to aj pre právne orgány či políciu. "Bál by som sa, keďže nejde len o moju osobu, ale aj o moju rodinu. Treba podať trestné oznámenie. Pre políciu by to nemal byť problém. Trebárs s podtextom pre právnika, kde by nemusel žiadať najvyšší trest v tej kategórii," píše Pročkovi jeden z priaznivcov. V tomto kontexte treba podotknúť aj to, že Pročko vo svojich pravidelných živých vstupoch na sociálnej sieti odpovedá aj na tieto nenávistné správy, pričom často zverejňuje aj identitu konkrétnych autorov správ. Často ich charakterizuje ako podporovateľov opozičných strán ĽSNS a Smer-SD.