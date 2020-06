KORONAVÍRUS Čaká nás sprísnenie opatrení? Publicista Hrabko upozornil na štrbinu v systéme

Ako uviedol, vidíme to v iných krajinách, kde sa situácia zhoršuje. "Napríklad, ak je to nevyhnutné, znovu zatvárajú školy. Ale väčšinou sa to už nerobí celoštátne, ale iba v postihnutých regiónoch,“ povedal. „Vidíme to v Číne, Nemecku aj iných krajinách. Nebude žiadnym prekvapením, ak sa to stane aj u nás, ale zrejme sa to už tiež nebude týkať celej krajiny,“ dodal.

Štrbina v "systéme"

Podľa Hrabka vláda postupovala v boji s pandémiou úspešne, nevytvorila však dostatočne efektívny mechanizmus proti spätnému zavlečeniu vírusu na Slovensko. „Je to už priveľmi veľmi otvorené, kontrola na hraniciach nie je žiadna. Poznáme prípady z nedávnej minulosti, keď sa ľudia vrátili zo zahraničia a mali nový koronavírus. Reálne nefunguje karanténa, dokonca ani elektronická. Mnohí ľudia jednoducho dobrovoľne doma neostanú,“ povedal.

Každý, kto príde zo zahraničia, by podľa neho mal byť aspoň päť dní doma a potom by mal byť otestovaný. V praxi to však podľa Hrabka často takto fungovať nebude.

Tajné veci

Expremiér Peter Pellegrini a expodpredseda vlády SR pre investície a informácie Richard Raši obvinili aktuálnu podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú z vyzradenia tajnej bezpečnostnej operácie v kauze Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Toto sú veci, ktoré spadajú pod utajované skutočnosti. Nikto vám presne nepovie, ako to je. A je v poriadku, že je to tajné. Vnímam to už skôr ako politickú prestrelku medzi pánom Pellegrinim a pani Remišovou,“ reaguje Hrabko.

„Remišová z nej podľa môjho názoru vychádza zatiaľ slabšie, z čoho vyplýva, že jej krok mohol byť unáhlený. Existujú pre takéto prípady postupy, ktoré možno neboli celkom dodržané. Ale to všetko ukáže až vyšetrovanie,“ dodáva.

Pelleho jedenástka

Podpredseda parlamentu Pellegrini avizoval odchod zo strany Smer-SD a založenie nového sociálnodemokratického subjektu. Verejnosti už predstavil aj prvých zakladateľov novej strany. Sú medzi nimi dvaja podpredsedovia strany Richard Raši a Peter Žiga, členka predsedníctva Denisa Saková a tiež poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Všetci títo ľudia sa hlásia k tomu, čo v krajine Smer-SD za posledné roky robil. Nech si o tom každý myslí čo chce, zodpovednosti sa nedokážu zbaviť. Toto nie je nič iné, ako pokračovanie mocenského súboja vo vnútri Smeru-SD,“ hodnotí publicista.

Všetci jedenásti zatiaľ ostávajú členmi Smeru-SD. „Podľa mňa by bolo paradoxné, keby členovia Smeru zbierali podpisy na petíciu za vznik novej strany, ale ani to sa nedá úplne vylúčiť. Môžu ostať členmi Smeru ešte celú budúcu schôdzu. Tam totiž ide o kreslo podpredsedu parlamentu, ale aj kreslá predsedov výborov,“ uzavrel Hrabko.