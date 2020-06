Bývalý sudca Sklenka spolupracoval s Kočnerom roky: V Threeme figuruje aj jeho manželka

Bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I. má pre svoju spoluprácu s políciou dočasne odložené obvinenie. Zaujímavosťou je, že orgány činné v trestnom konaní si zatiaľ nevšímajú Sklenkovú manželku Dášu. Správ z Kočnerovej Threemy totiž nasvedčujú, že práve Dáša Sklenková mohla cez svoju firmu legalizovať manželove úplatky od Mariana Kočnera.

Bol to práve bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I. Vladimír Sklenka, ktorý začal po prevalení správ Mariána Kočnera z aplikácie Threema spolupracovať s políciou. Správy totiž rozkrývali nelegálnu činnosť sudcov viacerých bratislavských súdov. Vladimír Sklenka, ktorý podľa vlastného priznania roky spolupracoval s Kočnerom, policajtom opísal ako po dohode s podnikateľom manipuloval súdne rozhodnutia, ako obchádzal náhdné prideľovanie spisov a ako v rozhodnutiach ovplyvňoval ďalších sudcov, ktorí mu boli podriadení.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Za podrobnú výpoveď, ktorá rozkryla sériu zločinov na bratislavských súdoch si Sklenka od polície a po dohode s prokurátorkou Valériou Simonovou, vyslúžil dočasné odloženie obvinenia za trestné činy, ktoré ako podpredseda súdu spáchal. Otázkou je, či dohoda o beztrestnosti pre bývalého sudcu je jediná výhoda, ktorú Vladimír Sklenka s prokurátorkou za svoje svedectvo vymenil.

Kočnerová Threema kosí ďalej

Zaujímavou sa v tejto súvislosti javí komunikácia z aplikácie Threema z januára 2018. Medzi Marianom Kočnerom a Vladimírom Sklenkom vtedy prebehla čulá komunikácia, ktorej súčasťou bola aj Sklenková manželka Dáša. Spomínané správy z Threemy nasvedčujú tomu, Dáša Sklenková vystavovala Kočnerovi faktúru, ktorou Marian Kočner vyplácal úplatok pre jej manžela Vladmíra Sklenku.

V správach zo 16. až 17. januára 2018 píše vtedajší podpredseda Okresného súdu Bratislava I. Vladimír Sklenka. „Prosím ťa sme sa bavili, že v septembri vieme na firmu manželke dať objednávku? Vieme? 11? Že budeš vedieť mimo dosah tvojich. A manželka by sa nemohla stretnúť niekedy s dcérou VELTEN?“ Kočner vzápätí reagoval vulgarizmom a komunikácia medzi dvoma hlavnými protagonistami naberá rýchly spád. „Ku-va, WELTEN‍.️ Samozrejme že vieme. Tak ako sme sľúbili. A Welten samozrejme tiež. Čiže tých 11 chceš cez fa?"

Sklenka: "Áno Ďakujem pekne. Ak by sa dalo do konca týždňa, lebo pre DPH."

Kočner: "Uff"

Sklneka: "Ale ak nie, tak nevadí, pani domu je expert na uvedené"

Kočner: "11 plus DPH?"

Sklenka: "Áno, manželka prosí IČO firmy."

Kočner: "Je to z krčmy v Dunajskej Lužnej"

Nasledujúci deň 18. januára 2020 píše Marian Kočner Sklenkovi opäť. „Dobré ránko. Dnes idem ešte raz prejednať tú manželkinu faktúru, verím že nie je neskoro. S tými čo som sa bavil včera a predvčerom to nejde, všetci už mali hotové a uzavreté účtovníctvo. Dosť neskoro si to povedal. Dám Ti doobeda vedieť či to ešte napraceme do decembra,“ potom nasleduje správa, že faktúra je vybavená a že poobede pošle údaje.

O sedem dní neskôr, 25. januára 2018 píše Vladimír Sklenka Kočnerovi. „A prosím ťa tá faktúra, ozaj? Všetko je v poriadku?“. Kočner hneď reaguje, „Jasné. Mala by byť zaplatená. Skontrolujem.“ Sklneka odpisuje, že „ešte nedorazili“ a pridáva emotikon mešca s logom dolára. Kočner odpisuje, že sú asi na ceste a uisťuje Sklenku, že na neho je spoľahnutie. No a pán podpredseda súdu v zapätí odpíše, že „Ok, ďakujem, idem povedať pani domu aby skontrolovala.“

Prokurátorka Simonová nereaguje

Komunikácia medzi korunným svedkom Sklenkom, ktorý si s prokurátorkou dohodol beztrestnosť a Marianom Kočnerom vzbudzujú vážne podozrenie tomu, že Dáša Sklenková sa podieľala na „biznisovej“ spolupráci svojho manžela a Mariana Kočnera. Spomínaný Welten v správach, nie je len nejaké vymyslené slovo. Welten je pomenovanie kauzy, ktorá sa týka golfového ihriska v Báči. Ide v nej o to, že spoločnosť WELTEN a. s., ako developer golfového rezortu v Báči svojho času ovládol cez spoločnosť INKASNÝ SERVIS a. s., Marian Kočner. Peniaze, ktoré na firmu Sklenkovej manželky Kočner fakturoval, môžu byť v kontexte Sklenkovho priznania k rozsiahlemu páchaniu trestnej činnosti, Kočnerov úplatok.

Zdroj: Vlado Anjel

Zverejnené správy z Threemy naznačujú, že Dáša Sklenková po zaslaní fiktívnych objednávok za služby, zaslala zo svojej firmy fiktívne faktúry, ktorými legalizovala úplatky od Kočnera pre svojho manžela. Otázky súvisiace s vážnymi podozreniami z legalizácie príjmu z trestnej činnosti vyplývajúce z komukácie Threema, ale aj otázky súvisiace s tým či je voči Dáši Sklnekovej vedené nejaké trestné stíhanie sme zaslali prokurátorke Valérii Simonovej, ktorá dozoruje prípad, v ktorom Vladimír Sklenka vystupuje ako korunný svedok.

„Predmetná trestná vec je v štádiu neverejného prípravného konania. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme k veci, ani k vykonávaným procesným úkonom vyjadrovať,“ napísla v reakcii na otázky hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová

Trestné oznámenia

V súvislosti s podozreniami z legalizácie príjmu z trestnej činnosti Dášou Sklenkovou už Úrad špeciálnej prokuratúry podľa našich informácií eviduje aj trestné oznámenie. Jeho súčasťou je dokonca podnet na preverenie finančných tokov firmy Dáši Sklenkovej. Firma so sídlom v Bratislave, ktorá sa venuje importu a predaju dizajnových dekoratívnych materiálov pre povrchovú úpravu stien, mala v rokoch 2016 až 2018 podľa verejne dostupných zdrojov celkové obraty vo výške približne 200-tisíc eur. Účtovnú závierku za rok 2019 Sklenkovej firma nezaložila.

Ako sa orgány činné v trestnom konaní k zverejneným informáciám o manželke korunného svedka v nevídanej justičnej kauze postavia a aj to či podozrenia z legalizácie príjmu z trestnej činnosti začnú preverovať, budeme sledovať.