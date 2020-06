Dojímavé slová slovenskej učiteľky: Obrovské POĎAKOVANIE pre lekárov!

BANSKÁ BYSTRICA - Počas koronakrízy boli a sú v prvej línii najmä lekári, ktorí počas núdzového stavu na Slovensku robili nonstop. O to viac potešia slová učiteľky, ktorá bojuje s ťažkou chorobou.

Úprimné slová venovala učiteľka Anna Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. "Hodiny ležiac na posteli si uvedomujem, koľko ľudí musí naplno pracovať, aby bolo o pacientov postarané. Dovoľte mi, aby som touto cestou odovzdala z celého srdce úprimné POĎAKOVANIE a vyjadrila veľký obdiv všetkým lekárom, zdravotníkom a ostatným za profesionalitu, nasadenie pri práci v neľahkých podmienkach súčasného zdravotníctva a krásny ľudský prístup," napísala Anna.

Všetkým pracovníkom zaželala veľa zdravia, radosti z práce a pokoja v rodine. Spomenula aj pandémiu, ktorá doteraz, či po zdravotnej alebo ekonomickej stránke, sužuje celý svet. "Pandémia priniesla mladým aj starým nové nepoznané situácie. Väčšina popustila uzdu fantázie, vyhrnuli rukávy a našli si bez problémov svoje užitočné miesto. Aj v školách nastali nevídané aktivity, zmeny a hlavne pribudlo veľa práce s technikou. Obdivujem učiteľov, ktorí hodiny pripravujú materiály na vyučovanie a ďalšie hodiny potom opravujú, komentujú a konzultujú odovzdané úlohy," opisuje učiteľka.

Zároveň však pripomína, že napriek korone, ostatné choroby nevymizli a množstvo ľudí sa potýka s tými chronickými alebo akútnymi. "Ja som sa od vyučovania cez počítač dostala na nemocničnú posteľ do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Najprv na neurochirurgické oddelenie a teraz som pacientkou hematologického oddelenia. Po náročnej operácii pozerám pokorne do hadičky infúzie a sledujem, ako mi do tela prúdi chemoterapia, aby zrevitalizovala boľavé telo," dodáva Anna.