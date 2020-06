Budúcnosť gastráčov je vraj zrátaná! Experiment vlády je na spadnutie: Reštaurácie bijú na poplach

Podľa portálu HN má vláda obísť štandardné legislatívne konanie a narýchlo prijať úpravy, ktoré sa dotknú 800–tisíc zamestnancov a väčšiny reštaurácií po celom Slovensku Budúcnosť gastráčov: Sulík príde s experimentom, zamestnanci budú ťahať za kratší koniec! má vláda obísť štandardné legislatívne konanie a narýchlo prijať úpravy, ktoré sa dotknú 800–tisíc zamestnancov a väčšiny reštaurácií po celom Slovensku.

Politici chcú gastrolístky zrušiť, pre zamestnancov a reštaurácie to však nemusí byť dobrá správa. Podľa najnovších koaličných jednaní má byť využívanie týchto straveniek obmedzené alebo nahradené hotovosťou. Podrobnú politiku ale majú načrtnúť až zamestnávatelia. Minister hospodárstva Richard Sulík má ísť na zajtrajšiu vládu s plánom, ako v rámci balíčka opatrení reštartovať ekonomiku a týkať sa to bude aj ďalšieho vývoja gastrolístkov. Ich zmeny však ekonomiku nenaštartujú.

Matovič pred mesiacom spomenul, že ak nebudú vo firmách zhody na tom, či využívať na stravu gastrolístky alebo ďalšiu hotovosť ku mzde, konečný výber pripadne na zamestnancov.

To sa dostalo aj do programového vyhlásenia vlády. To však prináša množstvo komplikácií pre všetkých. Zamestnávatelia by museli evidovať, v akej podobe zamestnanci stravné chcú, dochádzalo by k zmenám, museli by mať hotovosť v pokladni. „Návrh na nahradenie gastrolístkov hotovosťou povedie k tomu, že sa zamestnávateľom administratíva nezníži, avšak voči zamestnancom dôjde k zásadnej zmene - postupne príspevok na stravovanie zanikne vo mzde. Zároveň bude v prípade zamestnancov v exekúcii hroziť, že prídu aj o tieto peniaze, keďže nebudú chránené pred exekútorom,“ argumentuje Štefan Petrík, ktorý vedie Asociáciu moderných benefitov.

„Sme jednoznačne proti tomu, aby vláda menila zamestnancom narýchlo stravovanie bez riadneho rokovania tripartity.“ Naviac, tieto komplikácie budú viesť k tomu, že sa príspevok úplne zruší. A doplatia na to zamestnanci.

Gastrosektor je tiež ohrozený, pretože by v prípade stravného v hotovosti prišiel o 45% príspevku, ktorý si dávajú zamestnanci a aj zvyšnú hotovosť by minuli inde. A to v tejto ťažkej kríze môže ešte viac uškodiť ekonomike. Zdá sa, že dôvodová správa k tejto zmene Zákonníka práce, ak vôbec existuje, zatiaľ nehovorí o dopadoch tohto opatrenia na štátny rozpočet, ktoré môže dosiahnuť negatívne až 100 miliónov EUR na výbere DPH a zrušených pracovných miestach v dôsledku presunu spotreby z gastra do iných oblastí.