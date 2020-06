Bunker Cíbika z Horoviec, ktorý vraždil na diskotéke, niekto zrenovoval: VIDEO Čo sa to tam deje?

Dedinka Dulov v Ilavskom okrese zasiahla pred necelým rokom správa o streľbe v neďalekých Horovciach. Bol to práve obyvateľ ich dediny Martin Cíbik, ktorý 22.6 2019 o 2:30 v noci spustil streľbu na diskotéke v Horovciach. Opitý Cíbik zabil dvoch kamarátov a jedného postrelil. Policajti po miestnom podivínovi pátrali niekoľko hodín. Ukrýval sa pred desiatkami ozbrojených mužov zákona ukrýval v lese nad obcou Kvačov. Informácie, ktoré sa dostali na verejnosť hovorili o tom, že ozbrojeného Cíbika zadržali v bunkri, ktorý si sám vytvoril. Takýchto útočísk mal vraj postavených viacero. Na verejnosť sa neskôr dostali fotografie z miest, kde strelec z Horoviec trávil svoje chvíle.

Martin Cíbik si skutočne vybudoval sieť bunkrov. Jeden takýto úkryt si Cíbik vybudoval neďaleko Váhu. Nebol to žiadny provizórny bunker, ako by si zrejme mnohí predstavovali. Bola to skutočná stavba z dreva o rozmeroch dva krát dva metre. Cíbikov bunker číslo 1. bol vyhĺbený do hrádze a obložený trámami dreva. V stenách bunkra mal malé otvory a pred ním ohnisko. Vo vnútri nebolo nič, len rozkopaná zem, ako by tam niekto niečo hľadal. „On tu aj prespával. Tu ho hľadali po streľbe aj policajti. Vo vnútri je to aj prekopané. Zrejme tu niečo hľadali. Cíbik bol naozaj podivín. Tu žil a myslel si asi, že je nejaký Rambo,“ prezradil vtedy jeden z miestnych obyvateľov.

Čo sa to tam deje?

Práve spomínaný bunker číslo 1. sa teraz stal v Dulove predmetom rozhovorov a rôznych úvah. Od zadržania Martina Cíbika bol totiž tento jeho úkryt opustený a miestni si ho spájali, len s krvavou spomienkou na muža, ktorý chladnokrvne zavraždil ich kamarátov. V týchto dňoch však Dulovčania spozorovali niečo zvláštne.

Zdroj: archív, Ivan Mego

Zdroj: archív, Ivan Mego

Zdroj: archív, Ivan Mego

„Niekto ten Cíbikov bunker začal renovovať. Vôbec netušíme kto to je. Na jednom tráme sa objavil nápis VRAH, sú tam čerstvé piliny, je to nanovo zamaskované a sú tam aj nejaké drevá zavesené na drôte. Našli sme tam aj ukrytú mačetu a nové ohnisko. Vôbec netušíme, kto tam chodí a čo to má celé znamenať,“ povedal nám jeden z miestnych obyvateľov, ktorý si neželá byť menovaný.

Dodal, že len veria, že sa tam neudomácnil nejaký ďalší podivín, ktorý to nemá v hlave celkom v poriadku. Neďaleko Dulova je aj bunker číslo 2. Ten ešte pred Cíbikovým vraždeným vyčíňaním miestni obyvatelia podpálili. Je úplne iný, ako ten predošlý. Strelec z diskotéky si dal na stavbe záležať. Má asi dvojmetrovú hĺbku, steny boli obložené plechmi a vnútro drevom, steny mal izolované sklenenou vatou. Aj do týchto miest sa vraj vybrali policajti, keď bolo po Martinovi Cíbikovi vyhlásené pátranie. Či je aj tento bunker zrenovovaný nám nevedeli povedať.

Zdroj: archív, Ivan Mego

Zdroj: archív, Ivan Mego

Prekvapenie pred súdom

Je to už viac ako týždeň, čo pred senát Okresného súdu v Trenčíne priviedli kukláči spútaného Martina Cíbika a čo si pozostalí po zavraždených mladíkoch z diskotéky vypočuli detaily vražedného vyčíňania z 22. júna 2019. Hrôzostrašný priebeh streľby na diskotéke v Horovciach si všetci prítomní vypočuli z úst prokurátora. Martin Cíbik s rúškom na tvári mal v tej chvíli neprítomný pohľad. Na stoličke sa pohupoval spredu dozadu, keď prokurátor spustil svoju obžalobnú reč.

„Obžalovaný Martin Cíbik 22. júna 2019 prišiel u pred budovu v Horovciach, kde sa konala hasičská zábava a so zbraňou ČZ 83 čierna farby, kalibru 7, 63 browning a odstráneným výrobným číslom, pod vplyvom alkohol bez predchádzajúceho vzájomného konfliktu namieril zbraň na Jakuba G. (19). Ten so slovami „prestaň ja som tvoj kamarát“, začal ustupovať. Vtedy Martin Cíbik vystrelil a zasiahol Jakuba Gabriša do oblasti brucha,“ zneli prvé slová obžaloby z úst prokurátora. Projektil podľa ďalšieho opisu prešiel naskrz jeho bruchom v dôsledku čoho prišiel postrelený mladík o pravú obličku.

Zdroj: archív

Zomrel, lebo chcel pomôcť kamarátovi

Po prvom výstrele obrátil Cíbik svoju pozornosť na Jakubovho menovca, ktorý sa snažil pomôcť postrelenému kamarátovi. V tej chvíli Martin Cíbik vystreli v krátkom slede a Jakuba (22), ktorý sa len snažil pomôcť, zasiahol do hrudníka a brucha. Po prvých dvoch výstreloch však miestny podivín svoje besnenie neukončil a podľa prokurátora, Jakuba zasiahol ešte do kolena a členka. Jakub utrpel také ťažké zranenie, že na mieste zomrel. Martin Cíbik sa ani po tomto útoku nezastavil a v streľbe na mieste, kde v tom čase bolo niekoľko desiatok ľudí pokračoval.

Ďalším jeho cieľom sa stal dvadsaťdvaročný Martin, ktorý len stál v tesnej blízkosti streľby. Toho zasiahol jednou strelou do hlavy. Po zásahu sa mladík ešte predklonil a tak na neho Cíbik vystreli opäť. Tentokrát ho strelil do chrbta. Projektil, ktorý preletel Martinovou hlavou spôsobil také devastačné poranenia, že ten po prevoze do nemocnice o niekoľko dní neskôr zomrel.

Chceš to dostať aj ty?

Ani po streľbe na Martina Cíbik vo svojom vyčíňaní neskončil. Potom ako vybehol z diskotéky zazrel ďalšieho mladíka Marcela, ktorý sa prizeral tomu čo sa vlastne deje. V tej chvíli ho Martin Cíbik oslovil zo slovami „chceš to dostať aj ty?“. Marcel v tej chvíli zo strachu o život uskočil do kríkov a Cíbik na neho vystrelil. Len zázrakom neutrpel žiadne zranenia.

V tej chvíli sa už dal strelec z Horoviec na útek. Po par metroch behu padol ešte jeden vystrel. Dnes nikto netuší kto mal byť cieľom, ani to ktorým smerom vystrelená guľka letela. Našťastie nikto iný už zranenia neutrpel.

Prekvapenie na súde

Po prečítaní obžaloby pristúpil sudca Okresného súdu v Trenčíne k výzve pre obžalovaného Martina Cíbika so slovami: „Môžete urobiť vyhlásenie a to buď, že ste nevinný, že ste vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe“. Po tejto výzve prišlo vyhlásenie, ktorým všetkých prítomných šokoval. „Nepopieram spáchanie skutkov, ktoré sú mi kladené za vinu“ .

Takéto vyhlásenia sudca okamžite pokladal za priznanie viny. „Súd to bude považovať za priznanie ich spáchania,“ skonštatoval sudca. Prokurátor súhlasil s tým, aby súd vykonal skrátené dokazovanie. Vzapätí požiadal o výsluch znalcov z odboru psychológia a psychiatria. Cíbikovi hrozí doživotný trest. Okresný súd v Trenčíne ho nakoniec odsúdil na 25 rokov. Rozsudok však nie je právoplatný.