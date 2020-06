Nový PRIESKUM politických strán: Rozjazd Pellegriniho strany voliči vítajú, voliči Smeru už menej

BRATISLAVA - V týchto dňoch opäť vychádza ďalší prieskum parlamentných zoskupení. Ak by sa totiž voľby konali v týchto dňoch, podľa aktuálnych čísel by ich vyhralo hnutie OĽaNO, ktoré by s čoraz väčším odstupom nasledoval Smer-SD. Prekvapenie sa opäť koná na treťom mieste.

S najnovším prieskumom verejnej mienky prichádza agentúra Polis pre TV JOJ. Výskum sa uskutočnil na vzorke 1 047 respondentov od 5. do 10. júna 2020. Podľa prvých pozícií je jasné, že voľby by vyhralo, tak ako aj tie parlamentné z marca, hnutie OĽaNO s výsledkom 24,4 percenta. Za ním sa nachádza s viac ako 5-percentným odstupom Smer-SD. Ten by získal 18,8 percenta hlasov.

Bitka o tretie miesto

Rozdiel však nastáva na treťom mieste. Kotlebovci-ĽSNS oproti poslednému prieskumu Polisu narástli zo 7,4 percenta na rovných 9 percent. Hnutie Sme rodina je v tesnom závese na štvrtom mieste so ziskom 8,9 percent. Rovnako tak aj Sloboda a Solidarita s identickým ziskom percent. Do parlamentu by sa tiež dopracovalo mimoparlamentné Progresívne Slovensko so ziskom 6,8 percent.

Polepšenie si percent zaznamenala aj naslabšia koaličná strana Za ľudí, ktorá vyrástla z májových 3,7 percent na 4,8 percent, a tak by sa len tesne nedostala do parlamentu. Rovnaké je to aj so stranami MKO-MKS (4,5 percent), Dobrá voľba (3,6 percenta), KDH (3,4 percenta), SNS (3,2 percenta) či Mostom-Híd (2,7 percenta).

Počty mandátov

Ak prepočítame volebné zisky z prieskumu, hnutie OĽaNO by získalo 48 poslaneckých kresiel, Smer 37, ĽSNS 18, Sme rodina a SaS po 17 a napokon Progresívne Slovensko 13 mandátov.

Pellegriniho strana

Aj keď Polis do prieskumu strán stále nezahrnul hypotetickú novú stranu Petra Pellegriniho, venoval sa jej vo zvláštnej sekcii. V kontexte týchto zmien sa venoval skôr jednotlivým voličom strán, ktorí by zvažovali voľbu takejto strany.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Z čísel vyplýva, že nový subjekt Petra Pellegriniho volili s možnosťou Áno:

Všetci - 24,4 percent

Voliči Smeru - 58,7 percent

Voliči Sme rodina - 35,8 percent

Voliči ĽSNS - 25 percent

Voliči Za ľudí - 7,6 percent

Voliči OĽaNO - 5,5 percent

Voliči SaS - 4,3 percenta

S možnosťou Rozhodne áno:

Všetci - 9 percent

Voliči Smeru - 25,6 percent

Voliči Sme rodina - 9,4 percent

Voliči ĽSNS - 5 percent

Voliči Za ľudí - 3,8 percent

Voliči OĽaNO - 0,5 percent

Voliči SaS - 2,2 percenta

Voliči všetkých strán odchod Pellegriniho vítajú, voliči Smeru skôr nie

V téme novej strany Pellegriniho sa prieskum venoval aj tomu, ako voliči vnímajú odchod podpredsedu Smeru zo strany. Až 41 percent zo všetkých respondentov odpovedalo, že tento odchod vníma pozitívne, 16,9 sa nevedelo vyjadriť a 12,7 percent respondentov tento odchod nevíta a vníma ho negatívne.