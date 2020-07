ŠOK v slovenskej politike: Europoslankyňa Monika Beňová (51) je tehotná!

BRATISLAVA - Na slovenskej politickej scéne je ďalšia nečakaná novinka. S politikou paradoxne nesúvisí takmer vôbec, no je to určite veľké prekvapenie. Postarala sa oňho europoslankyňa Monika Beňová zo Smeru, ktorá oznámila že je tehotná.

Europoslankyňa túto informáciu potvrdila na sociálnej sieti hneď po tom, ako s ňou prišli slovenské médiá. Je dokonca už v šiestom mesiaci tehotenstva. "Tak by sme sa chceli podeliť s tými z vás, ktorí nám to prajete, o našu nesmiernu radosť a šťastie z očakávaného rozšírenia našej rodinky," oznámila v statuse europoslankyňa a zakladajúca členka Smeru-SD. Je to zatiaľ jej jediné a oficiálne stanovisko. Beňová teda bude mamou v 52 rokoch.

Prezradila aj pohlavie

Monika Beňová prezradila aj ďalšie podrobnosti. "Čakáme dieťatko, dcérku, som v 6. mesiaci a cítim sa naozaj fantasticky. Tehotenstvo považujem za veľmi krásne a šťastné a zároveň veľmi osobné a intímne obdobie v živote ženy," priznala Beňová. Tá ešte dodala, že toto obdobie by rada prežila bez vyššej pozornosti médií. Na jej tehotenstvo upozornil ako prvý portál pluska.sk.

Europoslankyňa už má pritom prvé rodičovstvo za sebou a jej prvý syn Martin má už dnes tridsať rokov. Podľa bližších informácií spomínaného portálu má mať Flašíková dieťa s advokátom Ľubomírom Klčom (36), s ktorým už dlhšie pracovala.