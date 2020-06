AKTUÁLNE Jahnátek končí! Šéf rezortu hospodárstva Sulík mu dal kopačky

BRATISLAVA - Vláda odvolala z funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomíra Jahnátka. Vyplýva to z návrhu ministerstva hospodárstva, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Jahnátek bol do funkcie predsedu ÚRSO vymenovaný vládou SR od 25. júla 2017.

O jeho odvolaní informoval na sociálnej sieti aj minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý sa k tomu vyjadrí aj po rokovaní vlády.

NAŽIVO Richard Sulík k odvolaniu Jahnátka

Jahnátek bol vo vládach Roberta Fica minister hospodárstva, ako aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Do čela regulačného úradu ho zvolili v júli 2017. Túto funkciu mal vykonávať až do roku 2023. Keď bol ministrom pôdohospodárstva, čelil jednému z najväčších podozrení z rodinkárstva. V rezorte totiž zamestnal mnohých obyvateľov svojej rodnej obce - Komjatíc, ako aj svoju rodinu, syna dosadil do vedenia energetických podnikov, ktoré sa podieľajú na projekte výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, rovnako mal poskytovať výnimky a zľavy pre firmu Duslo.

Znaky nezákonného postupu

Výkon pôsobnosti ÚRSO pod vedením súčasného predsedu Ľubomíra Jahnátka vykazuje podľa MH SR v niektorých veciach znaky nezákonného postupu, ktoré môžu v budúcnosti viesť k zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a súvisiacej právnej zodpovednosti členov vedenia úradu, napríklad niekoľkoročná nečinnosť úradu pri identifikácii daňových a odvodových nedoplatkov výrobcov elektriny s právom na podporu, či medializácia výšky tarify za prevádzkovanie systému na rok 2020 ešte pred predložením podkladov zo strany regulovaného subjektu OKTE, a. s.

„Z uvedených dôvodov sa preto navrhuje odvolanie Ľubomíra Jahnátka z funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z dôvodu jeho konania v rozpore s ustanovením paragrafu 5 odseku 7, ako aj odseku 11 zákona o regulácii v sieťových odvetviach,“ dodal rezort hospodárstva.