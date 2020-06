Dobrá správa pre Moniku Jankovskú! Prokuratúra zmenila názor, celú kauzu môže prežiť iba s podmienkou

„Môžem potvrdiť, že mi bolo doručené oznámenie o zmene právnej kvalifikácie, kde bolo uvedené, že skutok pod bodom číslo, ktorý bol pôvodne kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku v druhom odseku, bude v súčasnosti kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku, len v prvom odseku,“ potvrdil informáciu pre Topky advokát Moniky Jankovskej Peter Erdös. Oznámenie z Úradu špeciálnej prokuratúry o zmene právnej kvalifikácie mu bolo podľa našich informácií doručené včera v popoludňajších hodinách. V praxi toto rozhodnutie znamená, že namiesto 5 až 12 rokov väzenie hrozí teraz Jankovskej 3 až 8 rokov za mrežami, ale môže obísť aj s podmienečným trestom.

Zdroj: TASR – Martin Baumann

Z rozhodnutia námestníčky generálnej prokuratúry

Monike Jankovskej bolo vznesené obvinenie pre dva skutky pre prečin podplácania a pre zločin prijímania úplatku v druhom odseku, teda s vyššou trestnou sadzbou a voči týmto obvinenia podala sťažnosť. Koncom minulého týždňa vyplávali na svetlo sveta informácie z rozhodnutia o spomínanej sťažnosti voči obvineniu Moniky Jankovskej v kauze Búrka. Námestníčka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková podľa medializovaných informácií sťažnosť bývalej štátnej tajomníčky síce v celom rozsahu zamietla, no v úvahách v rozhodnutí spochybnila právnu kvalifikáciu pre ktorú je Jankovská stíhaná.

Podľa informácií Denníka N námestníčka generálnej prokuratúry v rozhodnutí k obvineniu Jankovskej zo zločinu prijímania úplatku, okrem iného uviedla, že „bude potrebné v ďalšom konaní vysporiadať sa s otázkou, či v jej prípade nešlo len o trestný čin nepriamej korupcie. Z konštrukcie skutku je zrejmé, že obvinená nekonala v postavení verejného činiteľa“. Táto úvaha Kováčikovej rozpútala v právaných kruhoch doslova búrku reakcii. Bývalej štátnej tajomníčke by tak už nehrozil trest odňatia slobody od 5 do 12 rokov, pri nepriamej korupcii je sadzba oveľa nižšia.

Zdroj: SITA

Zásahy do vyšetrovania odmieta

V tejto súvislosti sa okamžite vynorili informácie o tom, že námestníčka Generálnej prokuratúry Viera Kováčiková rovnako ako Jankovská v minulosti pôsobila v Trenčíne. Kováčiková v utorok na medializované informácie okamžite reagovala, že sťažnosť Moniky Jankovskej v celom rozsahu zamietla. A pri svojich úvahách v rozhodnutí vychádzala len z informácií, ktoré mala v tom čase k dispozícii. Zásahy do vyšetrovania odmieta.

Lipšic to vidí inak

Na úvahu z rozhodnutia o sťažnosti voči obvineniu Jankovskej reagoval aj človek, ktorého meno mnohí spájajú s postom budúceho generálneho prokurátora. „Táto úvaha Generálnej prokuratúry je absolútne nesprávna, a nie je opretá o žiadnu relevantnú vysvetľujúcu právnu argumentáciu. V skutočnosti by mala byť právna kvalifikácia konania Moniky Jankovskej (ale aj Zuzany Maruniakovej) oveľa prísnejšia. Nie je vôbec zrejmé, z akého dôvodu ich konanie nebolo posúdené aj ako obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ich konanie totiž bezprostredne smerovalo k vzniku škody veľkého rozsahu (zmenková suma prevyšovala 8 mil. EUR), pričom z popisu samotného skutku je zrejmé, že Monika Jankovská vystupuje ako návodca daného trestného činu. V prípade tejto právnej kvalifikácie by obvinenej Monike Jankovskej hrozila trestná sadzba 10 až 20 rokov. Berúc do úvahy asperačnú zásadu, keďže je trestne stíhaná za viac skutkov, tak by sa horná hranica jej možného trestu zvýšila na 25 rokov,“ reagoval vo svojom statuse na sociálnej sieti Daniel Lipšic.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Advokát Jankovskej reaguje

No zatiaľ čo v čase ich vyjadrenia išlo, len o úvahu Viery Kováčikovej, dnes je všetko inak. Advokát Moniky Jankovskej Peter Erdös, ktorý pre Topky oficiálne potvrdil, zmenu právnej kvalifikácie pre jeho klientku zareagoval aj na tvrdenia Daniela Lipšica. „Akékoľvek vyjadrenie osoby, ktorá nepozná obsah spisu, nepozná aké dôkazy tvoria obsah spisu nie sú vhodné, aby sa niekto takýmto spôsobom vyjadroval,“ povedal Peter Erdös.