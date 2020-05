Kotleba je opäť na súde: Vypovedal neonacistický spevák aj znalec! Šifra 1488 smeruje k neonacizmu

Aktualizované o 17:17 Pojednávanie v kauze kontroverzných šekov predsedu opozičnej ĽSNS Mariana Kotlebu odročili na 8. júna.

Aktualizované 17:15 Kotleba v reakcii na jeho posudok uviedol, že znalec nerozpracoval bližšie samotný akt odovzdávania šeku na 1488 eur. „Znalec súhlasil s tým a vyslovil myšlienku, že medzi legitímnym nacionalizmom ako úprimným presvedčením jednotlivca a totalitnými ideológiami, do akých sa môže dostať, je veľmi tenká hranica, ktorú majú ľudia vo svojich hlavách a musia si ju strážiť,“ reagoval Kotleba.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 17:10 „Znalec potvrdil, že symbolika 1488 je notoricky známa. Z množstva dôkazov, ktoré prokuratúra navrhla, chceme dokázať, že toto odovzdávanie sumy nie je náhodné a že išlo o neonacistickú symboliku,“ uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pripomenul konštatovanie znalca o tom, že novodobí extrémisti sa vracajú k historickým obdobiam a na Slovensku špecificky k vojnovému Slovenskému štátu. V tomto kontexte poznamenal, že na podujatí bola zavesená fotka prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa. „Ide o tradičné prepojenie historického fašizmu s novodobým fašizmom a extrémizmom,“ uzavrel.

Aktualizované 17:07 Šifra smeruje k neonacistickej ideológii

Šifra 1488 smeruje k neonacistickej ideológii, ide o jednu z najvyužívanejších šifier v prostredí extrémnej pravice. Vo svojom posudku to uviedol znalec z oblasti politického extrémizmu Matej Medvecký. Jeho názor sa tak približuje znalcovi Janovi Uhlířovi, ktorý považuje číslo 1488 za neonacistickú šifru.

Znalec Matej Medvecký Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Program strany ĽSNS sa podľa Medveckého podobá na programy neonacistických strán v Európe. Menovite spomenul maďarský Jobbik, taliansku Forza Nuovu alebo grécky Zlatý úsvit. Z videa, ktoré sa v piatok na súde prehrávalo, si znalec všimol používanie konšpiračnej teórie o chazaroch a sionistoch. Túto konšpiračnú teóriu považuje Medvecký za teóriu antisemitského charakteru.

Aktualizované o 17:06 Vyjadrenie znalca po súde

Aktualizované o 13:44

Sudkyňa Sabová sa pýtala Ďuricu aj na jeho spoluprácu s českou skupinou Ortel. Pri otázke novinárov, či nepovažuje túto skupinu za kontroverznú, uviedol, že je kontroverzná doba. „Pre mňa aj kopec reperov je kontroverzných, svojím repertoárom a svojím prejavom,“ dodal poslanec. Vzhľadom na odopretie výpovede svedka Jaroslava Pagáča bola čítaná jeho výpoveď z vyšetrovania. Vyšetrovateľ NAKA sa Pagáča pýtal aj na jeho tetovania a hudobné texty.

Kotlebu na súdy sprevádza Miroslav Suja, ktorý bol kedysi pravou rukou Mikuláša Černáka. Zdroj: Topky.sk

„Nemá to žiaden nacistický charakter. Som si vedomý, že je tenká hranica medzi vlastenectvom a nacizmom. Ja sa držím na strane vlastenectva,“ uviedol Pagáč, ktorý je obvinený z extrémizmu a na Kotlebovej akcii vystupoval ako spevák. Dopoludnia vypovedal na ŠTS aj katolícky kňaz Jozef Kemp. Ten sa pozná s Kotlebom zo spomienkových akcií pri hrobe prezidenta slovenského vojnového štátu Jozefa Tisa. Na akcii, kde sa rozdávali šeky, za nezúčastnil, avšak odporučil Kotlebovcom rodinu, ktorej by sa finančná pomoc zišla.

Aktualizované o 12:30

"Pre mňa je tu ukončená kapitola,“ uviedol Ďurica na margo pôsobenia v neonacistickej kapele. Viacero otázok prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honza súvisiacich s jeho pôsobením v kapele Sabová nepripustila. Ďurica na súde uviedol, že extrémistické symboly pozná preto, že bol donedávna dôstojníkom v Ozbrojených silách (OS) SR.

Neonacistickú symboliku však na akcii, kde sa odovzdávali šeky, nevnímal, videl tam iba portrét Andreja Hlinku a slovenskú vlajku. K číslu 1488 sa vyjadril pre novinárov tak, že minulý rok kolaudoval dom a pridelili mu veľmi podobné číslo, a preto si ho ani nezavesil. „Medializovaný prípad u pána Kotlebu je jasným dôkazom toho, ako veľmi rýchlo a veľmi ľahko sa dajú tieto veci prekrútiť,“ myslí si Ďurica. Kotleba má jeho plnú dôveru aj ako dlhoročného príslušníka OS SR, ktorý podľa vlastných slov prešiel viacerými stupňami previerok. „Som presvedčený o tom, že je to 'nezávadný' človek a že je to 'nezávadná' strana,“ uviedol Ďurica.

Aktualizované o 12:00

Poslanec Národnej rady SR Ondrej Ďurica považuje svoje pôsobenie v skupine Biely Odpor za minulosť z čias, keď mal 17 rokov. Ako sólový spevák vystupoval aj na odovzdávaní šekov v roku 2017, extrémizmus tam nevidel.

Zdroj: Topky.sk

Zdroj: Topky.sk

Vypovedal neonacistický spevák

V piatok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze kontroverzných šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Na lavici svedkov sedia aj poslanec Národnej rady SR Ondrej Ďurica (ĽSNS) a spevák Jaroslav Pagáč, ktorý bol v roku 2018 obvinený z extrémizmu.

Pagáč vystupoval ako spevák na podujatí, kde Kotleba odovzdával šeky vystavené na sumu 1488 eur. Po výzve samosudkyne Ruženy Sabovej, aby sa vyjadril, či bude vypovedať, uviedol, že to odmieta. Poznamenal, že je trestne stíhaný z extrémizmu a svojou výpoveďou by si mohol privodiť ďalšie trestné stíhanie.

Na podujatí, na ktorom sa odovzdávali v roku 2017 šeky na sumu 1488 eur, bol aj Ďurica, ktorý je taktiež spevákom a v minulosti bol členom neonacistickej hudobnej skupiny Biely Odpor. V súčasnosti je okrem vykonávania svojho poslaneckého mandátu aj hovorcom Kotlebovej strany.

Extrémistické symboly

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz poukázal na to, že pri obdarovávaní sociálne slabých rodín používal Kotleba aj inú číselnú symboliku, nielen číslo 1488. Na súde sa čítali aj svedecké výsluchy ľudí, ktorí dostali sumy 777 eur alebo 2028 eur.

„Každá tá suma predstavuje istú extrémistickú symboliku,“ uviedol Honz. Napríklad číslo 20 odkazuje podľa Honza na deň narodenia Adolfa Hitlera, číslo 28 je symbol pre slogan Blut und Ehre. Toto heslo v nemeckom origináli predstavuje slogan mládežníckej organizácie z čias nacistického Nemecka Hitlerjugend. Kotleba sa počas prestávky k samotným číslam nechcel vyjadrovať. Pri jednom z nich sa však pozastavil počas hodnotenia dôkazu.

Preukazoval, že suma 2028 eur vyšla z cenníka medicínskeho centra v Piešťanoch. To poskytovalo terapiu dievčaťu, ktorej šek odovzdal Kotleba. „Neviem vylúčiť, že sa dá vyskladať nejaká suma podľa potreby,“ reagoval prokurátor. Poukázal aj na to, že na súde odznelo, že Kotlebova strana má kontakty v danom medicínskom centre. „Prokuratúra chce preukázať, že pán Kotleba úprimne dáva sumy vždy v nacistickej číselnej symbolike,“ pokračoval prokurátor s tým, že to dokážu aj výsluchy ďalších znalcov. „Dozviete sa aj, aké rodiny alebo akí ľudia dostali v konečnom dôsledku tie sumy 1488. Všetko sa odkryje a zapadne to do seba,“ doplnil Honz. „Ja sa pýtam, či nie je cynizmus dávať finančné sumy s nacistickou symbolikou ľuďom, ktorí počas Hitlerovho režimu boli predmetom perzekúcie,“ uzavrel.