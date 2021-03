Toto má byť NOVÝ Krajniakov náhradník: Minulosť s Mečiarovým ministrom a kariéra policajta

Ten okrem toho, že má nejakú politickú minulosť, v prípade Krajniaka len figuroval ako jeho náhradník v parlamente, kým bol Krajniak ministrom. Teraz si očividne len vymenia stoličky. Doteraz však plnil funkciu len akéhosi nenápadného poslanca Sme rodina. Aj on však má svoju bohatú politickú minulosť, ktorá siaha až do deväťdesiatych rokov.

Jozef Hlinka v parlamente Zdroj: TASR - Michal Svítok

Začiatky na polícii, potom pokračoval na ministerstvo vnútra

Jozef Hlinka sa narodil 14. júna 1963 a vyštudoval odbor účtovníctvo a kontrola na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Kým sa neangažoval v politike, pracoval ako policajt a do policajného zboru nastúpil v roku 1988. Od roku 1993 až po rok 1994 bol príslušníkom odboru ekonomickej kriminality správy kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.

Politicky začínal v roku 1997 na ministerstve vnútra, kedy päť mesiacov radil ministrovi Gustávovi Krajčimu z vtedajšieho HZDS Vladimíra Mečiara. Ten istý Krajčí bol obžalovaný za to, že v tom istom roku zmaril známe referendum o vstupe Slovenska do NATO a ďalších otázkach.

VIDEO Odchádzajúci štátny tajomník ministerstva práce Boris Ažaltovič:

Ostal tam aj počas ďalších vlád

Výmena vlád v prípade Hlinku zmenu nepriniesla, keďže pôsobil na ministerstve ako zástupca šéfa kancelárie aj v čase ministrov vnútra Vladimíra Palka (KDH), Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a aj Daniela Lipšica (KDH). Hlinkovo pôsobenie sa spája aj s už dnes z korupcie obvineným, bývalým šéfom SIS Vladimírom Pčolinkským, pod ktorým pôsobil počas mandátu Palka. Kým Pčolinský bol šéfom Palkovej kancelárie, Hlinka bol jeho zástupcom. Od augusta 2010 do decembra 2011 bol už plnohodnotným generálnym riaditeľom kancelárie ministra vnútra.

Hlinka skončil svoje pôsobenie na ministerstve až v roku 2012, keď sa Robert Kaliňák stal druhýkrát ministrom vnútra. Pôsobil tiež na Najvyššom kontrolnom úrade, ktorý mal na starosti Ján Jasovský (nom. HZDS). Nie sú však známe podrobnosti, ako sa Hlinka dostal do hnutia Borisa Kollára Sme rodina, no zrejme bude zhovorčivejší, keď už bude vo funkcii.

Exmanželka na poisťovni

Exminister Krajniak pre SME povedal, že "Je to veľmi seriózny a skúsený človek, ktorý má skúsenosti so štátnou správou. Má tie veci navnímané. Ja mu plne dôverujem," povedal exminister. Krajniak dodal, že Hlinka sa dlhodobo venoval sociálnym problémom, no v parlamente riešil skôr ekonomickú problematiku na finančnom výbore. Vo voľbách 2020 kandidoval zo 17. miesta kandidátky Sme rodina a dôveru mu prejavilo 2518 ľudí. Hlinkova exmanželka Ľubica Hlinková bola šéfkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) za vlády Smeru od roku 2018, kedy ju do funkcie menovala exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer). Tú bez bližšieho odôvodnenia odvolal až exminister Marek Krajčí (OĽaNO).

