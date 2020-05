Pri výstupe zo SR si treba dať označiť tlačivo o prekročení hranice

S problémom sa polícia v stredu stretla napríklad na hraničnom priechode Makov – Bílá. "Naši občania a rezidenti bez označenia prekročili štátnu hranicu smerom do Českej republiky, kde ich zastavili a kontrolujú české policajné zložky a vracajú ich späť na územie Slovenska," priblížil hovorca. Zdôrazňuje, že kontrola výstupu zo SR a vstupu do ČR nie je na jednom mieste. Občanom tiež odporúča pred vycestovaním prečítať si podmienky vstupu do susedných krajín.

Od stredy sa pri cestách osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku do Maďarska, Poľska, Česka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka či Švajčiarska pri návrate na územie Slovenska nepožaduje negatívny test na ochorenie COVID-19 ani karanténa, pokiaľ pobyt v týchto krajinách nepresiahol 48 hodín. Prezídium potvrdilo v súvislosti so 48-hodinovou výnimkou zvýšený záujem o cestovanie.