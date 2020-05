VIDEO Sudca Kliment zváži, kedy podá návrh na odvolanie Praženkovej, potrebné hlasy má

Neočakáva, že by súdna rada o odvolávaní Praženkovej, ktorá chce počuť dôvody na svoj odchod, rozhodovala už v pondelok. Kliment pripomenul Praženkovej jej vyjadrenie, že zváži odstúpenie z funkcie potom, čo bude navolený posledný chýbajúci člen súdnej rady.

„Očakával som, že svoj názor nebude meniť, zváži to a sama dobrovoľne odstúpi. V opačnom prípade my sme nútení iniciovať proces jej odvolania a podať návrh na jej odvolanie z funkcie,“ uviedol Kliment. Okrem dôvodov, ktoré sú podľa neho známe, má problém napríklad aj s medializovaným "brbtom", že treba očistiť sudcov, ktorí boli obvinení. Praženková vylúčila, že by mala takýto záujem.

Predsedníčka súdnej rady avizovala, že začne rozhovory v rámci súdnej rady o jej možnom odchode. „Aby nebolo prekážkou neprejdenia materiálov to, že ho predkladám napríklad ja,“ vysvetlila. Od súdnej rady chce počuť výhrady ku svojej osobe, nie je si vedomá tak závažných pochybení, ktoré by mohli zakladať dôvod na jej odvolanie.

Relevantné dôvody na odvolanie Praženkovej nepočula zatiaľ ani členka súdnej rady a sudkyňa Marcela Kosová. Naopak, najnovšia členka súdnej rady Katarína Javorčíková vidí viacero dôvodov na Praženkovej odvolanie. „My máme výhrady voči predsedníčke aj preto, že navrhovala Moniku Jankovskú ako ústavnú sudkyňu. Boli aj pochybnosti ohľadom jej majetkových pomerov, ktoré riadne doteraz nevysvetlila,“ myslí si Javorčíková.

Nikto z opýtaných členov súdnej rady pre médiá neuviedol, koho by si predstavoval ako náhradu na poste predsedu. Sudkyňa Kosová však avizovala, že nebude voliť žiadneho člena súdnej rady, ktorý nie je nominantom sudcov, považuje to za súlad s medzinárodnými štandardmi. „Aby tam nebol ten politický aspekt,“ vysvetlila.

Ak by však taký predseda bol zvolený, tak by to rešpektovala a nemala by s tým osobný problém. Javorčíková považuje za dôležité pri voľbe predsedu najmä osobu, než to, o koho nominanta ide. Myslí si, že by mohol byť vo vedení zachovaný balans, keď by bola stolička podpredsedu a predsedu rozdelená medzi nominantov sudcov a politikov. Polovicu členov súdnej rady volí v rovnakom pomere parlament, vláda a prezidentka.

Lenka Praženková Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Súdna rada v pondelok pokračuje riešením personálnych otázok na sudcov. Vzhľadom na veľké množstvo rokovacích bodov sa očakáva, že bude zasadnutie pokračovať aj v utorok. Vtedy by mohlo prísť aj na možné odvolávanie Praženkovej, ktoré Kliment neočakáva v pondelok.

Súdna rada nemá momentálne svojho podpredsedu. Voliť ho mali v pondelok, avšak nikto nepodal návrh na kandidáta. V prípade úspešného odvolania Praženkovej by sa tak mal v čase absencie vedenia ujať dočasne súdnej rady najstarší člen. Tým je bývalá prokurátorka a advokátka Eva Mišíková, ktorú skutočnosť prekvapila. Vzhľadom na svoje ostatné povinnosti by danú možnosť veľmi seriózne zvažovala.