Kolíková chce mať funkčnú Súdnu radu, viesť by ju mohol Mazák

Kolíková pripomenula Mazákov "vysoký, morálny a odborný kredit". Myslí si, že by bolo "pekné", keby viedol Súdnu radu. Šéfka rezortu spravodlivosti však nemá vedomosť o koaličnej dohode na jeho mene. Mazák sa spomína v ostatných týždňoch ako možný kandidát na predsedu, v prípade, že by odstúpila alebo by bola odvolaná súčasná predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková.

Praženkovú navrhol odvolať koncom mája člen Súdnej rady a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment so slovami, že ak by nemal dostatok hlasov na jej odvolanie, tak návrh nepodá. Kolíková to považuje za legitímne. "Zmenilo sa zloženie Súdnej rady, na základe toho nového zloženia môžu byť iné predstavy o tom, kto bude novým predsedom,“ povedala Kolíková.

Na margo Praženkovej skonštatovala, že to nie je o tom, či má alebo nemá jej dôveru. „Potrebujem mať funkčnú Súdnu radu. Chcem mať Súdnu radu, kde väčšina má na čele šéfa, v ktorého má dôveru, aby to fungovalo. Vnímam, že to tak teraz nie je,“ zhrnula Kolíková. Narážala pritom aj na návrh Praženkovú odvolať. Kolíková si myslí, že predsedníčka by sa mala sama pýtať, či môže bez dôvery Súdnu radu efektívne viesť. „Bude to funkčný systém? Budú mať dôveru pre akékoľvek moje procesné rozhodnutie? Nebudú to fakticky blokovať?“ uzavrela.

Mazák prijme kandidatúru

Bývalý predseda Ústavného súdu SR a niekdajší generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Ján Mazák prijme kandidatúru na post šéfa Súdnej rady SR. Mazák nevie, načo súčasná predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková čaká so zvolaním zasadnutia, keďže návrh na jej odvolanie bol podaný už koncom mája.

Mazák výsledok svojej kandidatúry nepredpovedal, avšak podľa neho to vyzerá, že by mohol byť zvolený. Odmietol špekulácie, že by mal byť predsedom iba pár mesiacov, kým by sa nestal sudcom Súdneho dvora EÚ. Pripomenul, že návrh s jeho menom nebol podaný, napriek tomu, že sa naňho obrátili subjekty kompetentné kandidátov navrhovať. Posledný deň na podávanie návrhov bol pondelok (8. 6.).

Súdnu radu by chcel viesť inak ako Praženková. „Všetko budem robiť inak. Všetko, pretože zatiaľ tento ústavný orgán veľkého významu pre súdnictvo vykonával svoje kompetencie buď platonicky alebo účelovo,“ vysvetlil. Podľa neho to potvrdzuje aj nedávna správa o činnosti Súdnej rady za rok 2019, ktorá je sterilná a nekonkrétna. „Neobsahuje, čo by posúvalo justíciu v tomto veľmi ťažkom období niekam, kde by sa mohla justícia zotaviť z tých ťažkých úderov a nadobudnúť znovu dôveryhodnosť a rešpekt u ľudí a postavenie, ktoré jej právom patrí."

O možnom termíne odvolávania Praženkovej Mazák zatiaľ nemá vedomosť. Je z toho aj prekvapený, keďže bol návrh podaný už 26. mája. „Za dva týždne pani predsedníčka akurát obiehala redakcie jednotlivých médií a vysvetľovala, v čom návrh nemá pravdu, miesto toho, aby jednoducho zvolala zasadnutie, na ktorom by sa obhájila,“ uviedol. Podľa Mazáka by mala Praženková ukončiť obdobie neistoty a zvolať zasadnutie. „Buď ju odvolajú, alebo neodvolajú, ale mala by mať určitú istotu a mala by ju poskytnúť aj nám,“ uzavrel.