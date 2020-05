Slovenská matka (22) odložila novorodeniatko do inkubátora: FOTO Svoj čin oľutovala

Portál KOŠICE:DNES 22. mája zverejnil informáciu, že Neonatologické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach prijalo v hniezde záchrany dieťa. Následne sa do košického hniezda záchrany ozvala údajne jeho matka. Svojho syna, ktorého volá Dominik, chce späť.

„Som myslela, že bude mi lepšie, že sa s tým zmierim, ale nie je to tak, je mi stále horšie a horšie, myslím naňho stále, vkuse, už doma ani spať vôbec neviem, no proste je mi ťažko za ním. Chcem ho získať naspäť, to sa nedá,“ povedala televízii Joj údajná 22-ročná matka bábätka z okresu Trebišov. Podľa jej slov novorodenca nakŕmila, obliekla a keďže v trebišovskej nemocnici hniezdo záchrany nemajú, autobusom ho doviezla až do košickej nemocnice.

Žena má dvoch chlapcov vo veku 1 a 2 roky a myslela si, že o tretieho sa už postarať nedokáže. „Možno by som to nezvládla, možno by išiel do dobrej rodiny, možno nie, možno by bolo horšie. Neviem.“

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Vzdaním sa dieťaťa rodičia stratili možnosť získať ho späť cez nemocnicu. Z právneho hľadiska patrí pod starostlivosť štátu. „Matka si už pre toto dieťatko späť nemôže prísť, my jej ho už vydať nemôžeme, všetko to musí riešiť cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,“ vysvetlila primárka neonatologického oddelenia Iveta Kostelníková.

„Ak sa matka chce k odloženému dieťaťu vrátiť, musí v prvom rade predložiť dôkazy o svojom materstve, následne súd po zvážení dôkazov a zhodnotení psychického a sociálneho hľadiska rozhodne, či je matka spôsobila sa o dieťa postarať,“ informovala hovorkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová.

Údajná matka dieťaťa sľúbila, že začiatkom týždňa navštívi trebišovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.