Zúfalá matka strčila polročné dieťa nasilu do babyboxu: Lekár dal chlapcovi meno Tomáš!

BRNO - V utorok 2.5. prišla žena do Nemocnice milosrdných bratov v Brne so slovami, že chce v nemocnici odložiť svoje polročné dieťa. Po tom, čo vrátnik zavolal službukonajúceho lekára a ten žene vysvetlil, že jej prosbe vyhovieť nemôže, matka sa nenechala odbiť a svoje polročné dieťa doslova vtlačila do babyboxu.