Situáciu s množstvom vysokých škôl plánuje minister školstva riešiť

"My sme si zdevalvovali vysokoškolské prostredie tým, že máme veľmi veľa vysokých škôl. Za ostatné roky sme nedbali až tak na to, aby bola na prvom mieste kvalita vzdelávania, ale aby bol ten pocit, že mám diplom. A s týmto sa musíme vyrovnať," povedal minister školstva. Podotkol, že už na prvom stretnutí s rektormi po nástupe do funkcie vyslovil, že sa rezort školstva musí pozrieť na to, či sa budú vysoké školy prerozdeľovať na základe výskumu a vývoja a na ďalšie vysoké školy.

Podľa ministra školstva je potrebné vysoké školy nejakým spôsobom inštitucionalizovať. "Ja si myslím, že by sme mali mať bakalárske profesiové programy, ktoré by boli na vysokých školách," povedal šéf rezortu školstva. Poukázal aj na uplatnenie absolventov v praxi. "Každý, kto si bude vyberať vysokú školu, bude vedieť, kde sa absolvent vie zamestnať a aký má priemerný príjem," uviedol. Zároveň tvrdí, že v okolitých krajinách je toto štandardom.